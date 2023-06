Cameroun/Tchad : la SNH annonce le gel de sa transaction de cession avec Savannah Energy

Contrats de Partage de Production



La SNH a annoncé la signature de deux Contrats de Partage de Production le 31 mars. Ces contrats ont été conclus entre la République du Cameroun, la SNH et les sociétés Addax Petroleum Cameroon Company et Perenco Rio del Rey. Ils permettent la mise en œuvre du Code Pétrolier et des Conventions d'Etablissement et Contrats d'Association couvrant les zones productrices de Rio del Rey et Mokoko Abana.



Production de pétrole brut et de gaz naturel



Au 30 avril, la production nationale de pétrole brut s'est élevée à 8,01 millions de barils, enregistrant une baisse de 2,23 % par rapport à la même période de l'année précédente. En revanche, la production de gaz naturel a augmenté de 4,53 % pour atteindre 916,01 millions de mètres cubes.



Ventes de pétrole et de gaz



Les ventes de pétrole et de gaz réalisées par la SNH pour le compte de l'État ont généré des revenus importants. Après déduction des charges, un montant de 269,221 milliards de Fcfa a été transféré au Trésor Public, ce qui représente une augmentation de 31,19 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. De plus, la SNH a versé à l'État 16,259 milliards de Fcfa d'impôts et taxes.



Approbation des comptes de la SNH pour l'exercice 2022



Le Conseil d'Administration a salué ces excellents résultats et a approuvé les comptes de la SNH pour l'exercice 2022. Cette approbation souligne la gestion efficace de l'entreprise et sa contribution positive à l'économie nationale.



Gel d'une transaction avec la Société Savannah Energy



Enfin, le Conseil a décidé de geler la transaction conclue le 19 avril 2023 entre la SNH et la Société Savannah Energy.



Selon les modalités de l'accord conclu le 19 avril 2023 entre les deux entités, la SNH avait prévu d'allouer 26 milliards de Fcfa pour l'acquisition des actions. À la fin de cette opération, qui devait inclure une révision des statuts d'ici le second semestre 2023, la participation de Savannah Energy aurait été réduite de 41,06% à 31,06%, tandis que celle de la SNH aurait augmenté de 05,17% à 15,17%.