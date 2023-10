Cameroun-Tchad: mutualisation sur les questions de défense et de sécurité

L’insécurité transfrontalière, le terrorisme, la circulation des bandes armées, le braconnage et l’enlèvement des individus, avec demande de rançons, sont aujourd’hui des défis qui menacent la sécurité et le développement du Cameroun et du Tchad.



Et ces défis sont une source d’éventuelles instabilités, dans la sous-région Afrique centrale. C’est ainsi que la longue frontière commune de 1094 kilomètres impose d’agir en étroite collaboration, pour faire face aux menaces sécuritaires.



La séance de travail tenue au ministère de la Défense à Yaoundé, a réuni des experts des questions de défense et de sécurité, et des hauts gradés des deux pays, dans le cadre des concertations permanentes sur les questions d'intérêt commun, en la matière, entre le Cameroun et le Tchad.



Et c’est sur très hautes instructions du président Paul Biya du Cameroun et de Mahamat ldriss Déby, président du Conseil militaire de transition et chef de l'Etat du Tchad. La séance du travail du 3 octobre était ainsi présidée par Beti Assomo Joseph, ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense du Cameroun et Daoud Yaya Brahim, ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre de la République du Tchad.



A la suite des experts, les chefs d’Etats-Majors des armées des deux pays se sont réunis le 2 octobre, afin d’examiner les conclusions des experts, avant leur validation par les deux chefs de délégations. En effet, il faut dire que le Tchad et le Cameroun entretiennent, sur le plan militaire, une coopération aux résultats satisfaisants.



Par exemple, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, depuis 2015, le Tchad appuie fortement le Cameroun, dans son engagement à contrecarrer les actions perpétrées par ces bandes armées. Le Cameroun et le Tchad font du reste partie de ce qui est appelé « ligne de front », dans la lutte contre cette nébuleuse qui cause des exactions dans la région, autour du lac Tchad.



D’où les actions communes menées à travers la Force multinationale du bassin du lac Tchad. Avec l’aval de l’Assemblée nationale du Tchad, l’on se rappelle que le Tchad avait dépêché au Cameroun, des véhicules blindés, des hélicoptères de combat et des hommes lourdement armés pour faire bloc avec les forces armées camerounaises, face à l’ennemi. Ce renfort a ainsi contribué au retour à une sérénité relative dans l’Extrême-Nord du Cameroun.



Sur le plan général, le Cameroun et le Tchad, dont les relations diplomatiques remontent à 1960, ont une proximité à la fois, géographique, historique et culturelle. Ils entretiennent une coopération bilatérale, déjà riche et fructueuse, et qui est appelée à se raffermir. De toute évidence, Yaoundé et N’Djamena font face, plus que jamais, à des défis communs.



Les conclusions des travaux entre les ministres respectifs de la Défense seront ainsi transmises aux deux chefs d’Etat, afin de trouver une bonne mutualisation des énergies pour mieux protéger les populations des deux pays.