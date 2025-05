AFRIQUE

Cameroun - Touboro : Opération de police et de contrôle aux frontières avec le Tchad et la RCA

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Mai 2025

Une opération de police a été menée le vendredi 16 mai 2025 dans la ville de Touboro, ciblant particulièrement les localités de Mbaimboum et Bogdibo, zones frontalières avec le Tchad et la République Centrafricaine. Cette opération, axée sur le contrôle sécuritaire et l'émi-immigration, a permis d'interpeller 66 individus.