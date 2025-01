Cameroun : Un imam de Kolofata enlevé par des hommes armés présumés de Boko Haram

Un nouvel acte de barbarie vient de frapper la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Dans la soirée du 17 janvier, l'imam de la mosquée du quartier Guidi à Kolofata a été enlevé par des hommes armés.





Selon les témoignages recueillis auprès des proches de la victime, les ravisseurs, à bord de motos, ont fait irruption dans le domicile de l'imam et l'ont emmené de force. Les habitants du quartier soupçonnent fortement des éléments de Boko Haram d'être à l'origine de cet enlèvement.





Une région en proie à l'insécurité





La région de l'Extrême-Nord du Cameroun est depuis plusieurs années confrontée à des attaques récurrentes de Boko Haram. Les populations civiles sont régulièrement prises pour cible, les enlèvements, les pillages et les assassinats étant monnaie courante. Cet enlèvement vient malheureusement s'ajouter à une longue liste d'actes de barbarie commis par le groupe terroriste.





Les conséquences de ces actes





Ces attaques ont des conséquences désastreuses sur la vie des populations civiles. Elles provoquent un sentiment d'insécurité, déplacent des milliers de personnes et entravent le développement économique de la région. De plus, elles fragilisent le tissu social et mettent à mal la cohésion nationale.