Cameroun : Un repris de justice interpellé avec des armes à Zigagué

Profil de Faissal Baba



Parcours Criminel

Braquage à Garoua : Il y a quelques années, Faissal avait orchestré un braquage audacieux d'une structure monétaire. Alors que ses complices étaient arrêtés, il avait réussi à fuir, trouvant refuge à Douala.

Arrestation et Évasion

Le 27 janvier 2025, une opération de contrôle de routine des forces de défense et de sécurité (FDS) à un checkpoint à Zigagué, dans l'extrême-nord du Cameroun, a conduit à la saisie d'armes. Deux pistolets automatiques et neuf munitions ont été découverts dissimulés dans des papiers de ciment, dans le sac de voyage d'un homme de 38 ans,Faissal Baba, résident à Garoua, possède de multiples identités, avec des informations incohérentes sur son passeport et ses cartes d'identité nationale. Faissal est réputé pour sa dangerosité et son expertise dans le domaine criminel, en particulier les braquages.À Douala, Faissal a été arrêté lors d'un autre braquage. Après avoir été incarcéré à, il a été transféré à la prison de, où il a réussi à s'évader, retournant à Garoua.