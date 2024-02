Cameroun : Une augmentation de 5% sur les salaires dès la fin de ce mois

Motaze a souligné que toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises au ministère des Finances pour garantir que cette augmentation soit appliquée dès la fin du mois. Les calculs ont été effectués pour assurer une mise en œuvre fluide et sans heurts.



Il est important de noter que cette augmentation salariale fait suite à une récente hausse de 15% du prix du carburant, qui est entrée en vigueur le 3 février 2024. Le gouvernement considère cette augmentation salariale comme une mesure d'accompagnement visant à atténuer l'impact financier sur les travailleurs causé par la hausse des prix des carburants.



Cette annonce est accueillie positivement par de nombreux travailleurs camerounais qui cherchent à faire face aux pressions économiques croissantes. L'augmentation des salaires permettra aux employés de mieux faire face aux coûts accrus liés au transport et à d'autres dépenses quotidiennes.



Cependant, certains experts économiques soulèvent également des préoccupations quant aux implications financières à long terme de ces augmentations salariales. Ils mettent en garde contre le risque d'inflation plus élevée et suggèrent que le gouvernement devrait évaluer attentivement les conséquences de cette décision.