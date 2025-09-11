Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Une rentrée scolaire difficile à l'Extrême-Nord


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Alors que la rentrée scolaire est souvent un moment de joie, elle a été particulièrement difficile le 8 septembre 2025 pour les élèves et les enseignants de l'école primaire de Ndouukoula, une localité du département du Diamaré, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun.


Cameroun : Une rentrée scolaire difficile à l'Extrême-Nord


 
Les élèves et les enseignants de Ndouukoula ont fait face à une réalité difficile. Dans les salles de classe, la scène est désolante : des élèves assis à même le sol, d'autres sur des cailloux ou des morceaux de bois. Le manque de bancs, de pupitres, de manuels scolaires et d'autres matériels didactiques est flagrant. Les classes sont surchargées, et le personnel éducatif, ainsi que les parents d'élèves, sont désemparés par cette situation alarmante.




Le Visage de la Tristesse



Le directeur de l'école et les enseignants portent la marque d'un profond désespoir. Il n'existe qu'un seul table-banc, réservé au maître de l'école, dont la tristesse est visible. En dehors de cet unique meuble, le reste des élèves est contraint de s’asseoir par terre. Ils tentent de suivre le cours de kirundi du maître, mais les conditions rendent l'apprentissage extrêmement difficile.




Des Conditions Inhumaines



Pour prendre des notes, les élèves doivent poser leurs cahiers sur leurs genoux, courber le dos pour écrire, ce qui leur cause de la douleur. « Ça fait mal », se plaignent-ils. Fatigués, certains élèves se mettent carrément à plat ventre, tandis que d'autres, visiblement épuisés, tournent le dos au tableau et se distraient en se faisant des blagues.



Un Appel à l’Aide



Cette situation n'est pas unique à Ndouukoula. Dans plusieurs localités de la région de l'Extrême-Nord, de nombreuses écoles manquent cruellement de tables et de bancs, forçant les élèves à s'asseoir au sol pour suivre leurs cours. Ce constat soulève des inquiétudes majeures quant aux conditions d'apprentissage et à l'avenir éducatif des enfants de la région.
 
La détresse des élèves et des enseignants de l'école primaire de Ndouukoula appelle à une action urgente. Les autorités et les ONG doivent intervenir pour améliorer les infrastructures scolaires et garantir un environnement d'apprentissage adéquat pour tous les enfants. L'éducation est un droit fondamental, et chaque enfant mérite de pouvoir apprendre dans des conditions décentes et dignes.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/09/2025

Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda 11/09/2025

Populaires

Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail

11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

11/09/2025

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter