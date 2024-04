Cameroun : Voici le nouveau staff d'encadrement technique, administratif et médical des Lions Indomptables

Marc Brys, né en 1962, est un entraîneur belge expérimenté. Il a connu un début prometteur à Berchem Sport avant de connaître la gloire en 2005 en menant Germinal Beerschot à sa seule victoire en Coupe de Belgique. Son talent s’est confirmé par la suite au KV Mechelen, où il a atteint le record du club en termes de points. Il a également connu du succès à l’étranger, notamment en Arabie Saoudite.



Plus récemment, à la tête de l’OH Leuven, Brys est reconnu comme un entraîneur talentueux et respecté dans le milieu du football.



Ces changements au sein du staff d’encadrement témoignent d’une volonté nouvelle pour les Lions Indomptables afin de renforcer leur équipe technique et administrative dans l’espoir d’améliorer leurs performances sur le terrain.