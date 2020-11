Cameroun /Yaoundé : Mme Célestine Courtès évalue les travaux de la voirie

Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Me Célestine Ketcha Courtès vient d’effectuer une visite de travail visant à évaluer le niveau d'avancement des chantiers de certaines voiries urbaines de la ville de Yaoundé, en cours de réalisation. Il s’agit notamment des axes Mosquée Essos - Terminus Mimboman (2100 m), réalisé à 4,097 milliards, par l'entreprise SIMFO and SON, depuis quatre ans déjà, pour 79,50% de taux d'exécution des travaux.



Le chantier de la voie d'accès à l'école publique de Mimboman (1,6 km), est déjà exécutée à 100% par l'entreprise Jouvence Multi Service (J.M.S). La route Ancien 6ème - Abattoir Etoudi - Marché de bétails (3188 m), en cours de réalisation par l'entreprise Croisière BTP est rendue à 52% de taux d'avancement. La voie d'accès au quartier Golf, avec l'entreprise E.T.T (Ets Tous Travaux), est achevée à 92,77%. L'axe Jean Vespa Mont Fébé - Carrière (4110 ml), avec Mag SARL est à 75%. Et enfin, l'autoroute Yaoundé - Nsimalen, exécutée par l'entreprise chinoise CCCC, y compris les aménagements de la MAETUR.



Au terme de cette visite d'inspection du ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur les différents chantiers, il se dégage un satisfecit, de manière globale. Mais quelques recommandations fortes ont été prescrites par Mme Célestine Ketcha Courtès patronne du Minhdu aux entreprises et aux missions de contrôles. Il s’agira de veiller au respect des cahiers de charges et des délais de livraison, ceci au regard des grands rendez-vous sportifs que le Cameroun abritera dès 2021. Par ailleurs, la mobilisation citoyenne des populations riveraines est vivement recommandée, surtout dans l’optique de libérer les zones d’emprise des travaux.