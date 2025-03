Cameroun : Yaoundé accueille le Forum mondial de la facilitation de l'OACI dédié à l'Afrique

La capitale camerounaise, Yaoundé, est l'hôte d'un événement d'envergure internationale : le Forum mondial de la facilitation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), spécialement dédié à l'Afrique. Ce forum, qui a débuté ce 3 mars, rassemble des experts, des décideurs et des acteurs clés du secteur de l'aviation civile venus de tout le continent.





Une représentation de haut niveau





La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de personnalités de haut rang, témoignant de l'importance de cet événement pour le Cameroun et pour l'Afrique. Le Chef de l'État camerounais était représenté par le Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh.





Les enjeux du forum





Ce forum mondial de la facilitation vise à aborder les défis et les opportunités liés à la facilitation du transport aérien en Afrique. Les discussions porteront notamment sur :



L'amélioration de la sûreté et de la sécurité des aéroports africains.

La modernisation des infrastructures aéroportuaires.

La simplification des procédures de voyage pour les passagers.

Le développement du transport aérien de marchandises.

La promotion de la coopération régionale en matière d'aviation civile.



L'OACI et l'Afrique





L'OACI, en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies, joue un rôle crucial dans le développement de l'aviation civile à travers le monde. Ce forum témoigne de l'engagement de l'organisation envers l'Afrique et de sa volonté de soutenir les efforts du continent pour se doter d'un secteur de l'aviation civile performant et sûr.





Un événement porteur d'espoir





Ce forum mondial de la facilitation est une occasion unique pour les pays africains de partager leurs expériences, d'échanger les meilleures pratiques et de renforcer leur coopération. Il devrait permettre de dégager des pistes concrètes pour améliorer la facilitation du transport aérien en Afrique et contribuer ainsi au développement économique et social du continent.