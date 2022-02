Cameroun : acharnement judiciaire contre le journal La Voix Des Décideurs et Marcien Essimi

Le Directeur de publication du journal panafricain d’Investigations, d’Analyses et d’Informations Générales La Voix des Décideurs prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les manœuvres d’intimidation et d’atteinte à la liberté d'expression dont fait usage le puissant homme d’affaires Sylvestre NGOUCHINGHE, par ailleurs Sénateur.



Avant de faire servir deux citations directes contre Marcien ESSIMI et le journal La Voix Des Décideurs attendus le 17 février 2022 au Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, le Sénateur Sylvestre NGOUCHINGHE et la société CONGELCAM SA ont porté plainte contre Marcien ESSIMI et son collaborateur Eric Martial NDJOMO E. pour diffamations, injures et fausses nouvelles, au Conseil National de la Communication qui a notifié les journalistes visés en date du 31 janvier 2022 à 11h 02 minutes pour une convocation à laquelle ils étaient censés répondre le même jour à 10 heures précises.



La Rédaction du journal La Voix Des Décideurs dénonce ces méthodes qui tendent à influencer la justice et la mettre aux ordres et remercie l’ensemble de ses fidèles lecteurs pour leur constante sollicitude et la confiance placée en elle tout en les rassurant qu’elle demeure, comme le constateront le Conseil National de la Communication et la Justice Camerounaise, attachée aux principes d’éthique professionnelle et d’équité.