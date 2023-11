Cameroun : affaire FECAFOOT/Da Conceiçao, la Fédération condamnée pour licenciement abusif

C'est peut-être l’épilogue d'une affaire juridico-sportive qui tient l'opinion camerounaise en haleine depuis février 2022. Rendant son verdict le 4 novembre 2023, le Tribunal fédéral de Suisse a condamné la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), à payer une indemnité de 1 600 000 euros à l'ancien sélectionneur des Lions indomptables Antonio Da Conceiçao, pour licenciement abusif.



Cette décision du Tribunal fédéral de Suisse qui intervient en dernier recours dans les affaires sportives portées au Tribunal arbitral du sport, confirme les décisions prises en première instance, si on peut le dire ainsi par les juridictions précédentes.



En effet, le 7 juin 2022 la commission du statut du joueur de la FIFA avait condamné la FECAFOOT à payer la somme de 1 600 000 euros à l'entraîneur portugais, pour licenciement abusif. La FECAFOOT avait alors fait appel devant le Tribunal arbitral du sport(TAS). Le 13 juillet 2022 le dossier d'appel de la FECAFOOT était déposé au greffe du TAS. Le 8 mai 2023, le TAS confirmait la sentence de la commission du joueur de la FIFA.



La décision n'a pas été du goût de l'instance faîtière du football camerounais qui a saisi en dernier recours, le Tribunal fédéral suisse, conformément aux dispositions statutaires. Le principal reproche que faisait la FECAFOOT à Antonio Da Conceiçao, c'est qu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles de gagner la coupe d'Afrique des nations.



En rendant son verdict, le tribunal fédéral suisse a balayé ce reproche disant que rien dans le contrat n'obligeait le sélectionneur à remporter la coupe d'Afrique des nations. En plus de l'indemnité à Antonio Da Conceiçao la FECAFOOT devra payer les frais de la procédure.



Le verdict du Tribunal fédéral suisse vient mettre un terme à une affaire qui a commencé aux lendemains de la Coupe d'Afrique des nations jouée en janvier/février 2022. Le Cameroun avait été éliminé en demi-finale par l'Égypte aux tirs aux buts. Le 1er mars 2022, la FECAFOOT annonçait le licenciement de Antonio Da Conceiçao, pour non-respect des clauses contractuelles.



La bataille juridique qui s'en est suivie a tourné à l'avantage du technicien portugais. Antonio Da Conceiçao est arrivé à la tête des Lions indomptables en 2019. En septembre 2021, il avait renouvelé son contrat qui courrait alors jusqu'en 2023. Son bilan à la tête des Lions indomptables est de 24 matches joués pour 14 victoires, 8 matches nuls et 2 défaites.