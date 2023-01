Cameroun : décès du ministre des Mines, Gabriel Dodo Ndoke

Gabriel Dodo Ndoke, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique du Cameroun, est décédé aux premières heures de ce samedi à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé.



Le ministre Ndoke était un homme dévoué à son pays et à son peuple, qui a consacré sa vie à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Il était à la tête de ce département ministériel depuis le 04 janvier 2019, et a travaillé avec détermination pour développer le secteur des mines et de l'industrie au Cameroun.