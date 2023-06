Cameroun : des Tchadiens à la prison de Maroua pour vol de pièces détachées à la SNER

L’ambiance est suspicieuse depuis quelques semaines dans les différentes unités de la Société Nouvelle d'Etudes et de Réalisations (SNER) Cameroun, basées dans la région de l’Extrême-Nord.



Pour preuve, depuis le 20 mai 2023, le directeur général de cette entreprise, Abdel Karim, a déposé une plainte à la brigade de recherche de Maroua, contre huit personnes dont cinq sont ses employés.



Il les accuse d’avoir dérobé un important stock de matériels, soit des pièces détachées d’engins, pour les vendre à trois receleurs qui ont disparu de la ville de Maroua. Dans le camp des accusés l’on retrouve : Adoum Allafouza, Ibrahim Hemchi, Merci Martin et Abakar Togoi qui occupent respectivement les postes de chef de contrôle, de chef de sécurité, de vulcaniste et de magasinier.



Les trois autres accusés de receleurs, sont en fuite jusqu’à présent et sont : Mansour Younoussa qui joue le rôle d’intermédiaire/démarcheur entre ces hors la loi et les receleurs qui sont Alhadji Adamaou, Alhadji Alioum et Hassan Ousman, qui en réalité sont des vendeurs de pièces détachées au lieu-dit Carrefour Shell de Maroua.



D’après le plaignant, ils sont activement recherchés pour répondre de leur acte. Revenant sur le récit des faits, en effet, le mois de mai dernier, le directeur général de SNER, Abdel Karim constate une disparition étrange de plusieurs pièces détachées dans différentes bases de sa société.



Comme dégâts, la société a vu sa base logistique de Kodek, cambriolée, sa centrale d’enrobée de Balaza visitée par ces malfrats, ainsi que son centre de concassage de Balda, localité située non loin de Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord, vandalisée.



Après un inventaire des matériels bradés dans les magasins, le directeur général constate avec regret qu’un moteur de la niveleuse, 49 roues usées, 3 fûts neufs à huile EP 150, un tapis de concasseur, un lot de fer tissé et un compresseur sans moteur, le tout d'une valeur globale d’environ 50 millions de FCFA.



Pour mettre fin à ces actes odieux, l’alerte a été lancée et les suspects ont été appréhendé le 20 mai 2023, grâce à l’action combinée des éléments de la brigade de recherche de Maroua et les populations.



Face aux enquêteurs, le suspect Adoum Allafouza, le meneur de la bande, est passé aux aveux complets de même que Abakar Togui Korei qui reconnait avoir vendu 04 pneus et le moteur d’une niveleuse. Mais par contre, Merci Martin et Brahim Hemchi Mahamat nient en bloc les faits qui leur sont reprochés.



Or, selon les explications obtenues auprès de la brigade de recherche de Maroua qui a mis la main sur le réseau, ces hors la loi ciblent prioritairement les sociétés spécialisées dans les bâtiments et les travaux publics (BTP). Très doué dans leur opération, ce gang opère depuis 2022. Les sociétés victimes de ces actes criminels sont nombreuses parmi lesquelles la Société Nouvelle d'Etudes et de Réalisations Cameroun