Cameroun : l’UDC installe ses équipes de campagne dans l’Extrême-Nord en vue de la Présidentielle

Après une visite de courtoisie aux autorités administratives et un tour dans les espaces culturels de la ville de Maroua, la délégation de l’Union Démocratique du Cameroun (UDC) a procédé dernièrement à l'ouverture de l'atelier de formation des scrutateurs du parti dans les bureaux de vote, lors de la prochaine Présidentielle.



Par ailleurs, il a été procédé à l’installation des équipes de campagne. En lançant la formation qui se décline sur deux modules, l'Honorable Tomaïno Ndam Njoya, présidente nationale de l’UDC et seule femme candidate à la Présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, a invité ses militants à prendre conscience des enjeux politiques de ce scrutin capital pour l’avenir du pays. Elle a rappelé que les électeurs sont les vrais souverains, car ils détiennent le pouvoir.



Tout en soulignant que sa responsabilité première est de demander à la population de Maroua et de tout le Cameroun de voter pour l'UDC, elle a rappelé qu’une ère nouvelle va marquer la rupture avec l'ordre établi depuis 1982.



Par la suite, Mme Tomaïno Ndam Njoya, par ailleurs maire de la ville touristique de Foumban, a invité particulièrement les femmes et les jeunes à ne pas céder au découragement, car il est question d'aller voter massivement et surtout, de surveiller son vote. Pour terminer, la présidente de l'UDC a indiqué que des kits composés des textes du parti et des gadgets devaient être remis aux responsables locaux du parti à différents niveaux.



Au cours de échanges avec les apprenants, MmeTomaïno Ndam Njoya a boosté le moral des apprenants en leur rappelant qu'ils sont un peuple résilient, en dépit des difficultés ambiantes. Après Maroua, la candidate à la Présidentielle a eu l’immense joie de retrouver les populations du Mayo Danay à Yagoua, le 27 août 2025, dans une ambiance pleine de ferveur et d’espérance.