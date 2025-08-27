Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : l’UDC installe ses équipes de campagne dans l’Extrême-Nord en vue de la Présidentielle


Alwihda Info | Par - 28 Août 2025



Après une visite de courtoisie aux autorités administratives et un tour dans les espaces culturels de la ville de Maroua, la délégation de l’Union Démocratique du Cameroun (UDC) a procédé dernièrement à l'ouverture de l'atelier de formation des scrutateurs du parti dans les bureaux de vote, lors de la prochaine Présidentielle.

Par ailleurs, il a été procédé à l’installation des équipes de campagne. En lançant la formation qui se décline sur deux modules, l'Honorable Tomaïno Ndam Njoya, présidente nationale de l’UDC et seule femme candidate à la Présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, a invité ses militants à prendre conscience des enjeux politiques de ce scrutin capital pour l’avenir du pays. Elle a rappelé que les électeurs sont les vrais souverains, car ils détiennent le pouvoir.

Tout en soulignant que sa responsabilité première est de demander à la population de Maroua et de tout le Cameroun de voter pour l'UDC, elle a rappelé qu’une ère nouvelle va marquer la rupture avec l'ordre établi depuis 1982.

Par la suite, Mme Tomaïno Ndam Njoya, par ailleurs maire de la ville touristique de Foumban, a invité particulièrement les femmes et les jeunes à ne pas céder au découragement, car il est question d'aller voter massivement et surtout, de surveiller son vote. Pour terminer, la présidente de l'UDC a indiqué que des kits composés des textes du parti et des gadgets devaient être remis aux responsables locaux du parti à différents niveaux.

Au cours de échanges avec les apprenants, MmeTomaïno Ndam Njoya a boosté le moral des apprenants en leur rappelant qu'ils sont un peuple résilient, en dépit des difficultés ambiantes. Après Maroua, la candidate à la Présidentielle a eu l’immense joie de retrouver les populations du Mayo Danay à Yagoua, le 27 août 2025, dans une ambiance pleine de ferveur et d’espérance.


Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


