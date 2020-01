Cameroun : l'explosion accidentelle d'une grenade fait au moins 11 morts

Une grenade abandonnée a accidentellement été dégoupillée lundi par des enfants à la place du marché périodique de Ngala, côté nigérian du pont sur la rivière El Beid, entre Gambaru (Nigeria) et Fotokol (Cameroun), provoquant une violente explosion.



Selon le chef de la division de la communication au ministère de la défense du Cameroun, capitaine de frégate Cyrille Serges Atonfack Guemo, "il s'agit de deux enfants qui manipulaient une grenade certainement retrouvée dans les sables de la localité, et qu’ils se promettaient de vendre au plus offrant pour se faire un peu d’argent. C’est au cours de cette insouciante manipulation que l’engin explosera, semant mort et désolation parmi les personnes présentes à leurs côtés".



Le bilan fait état d'au moins 11 morts et 26 blessés.



"Tous les blessés ont été évacués dans les structures sanitaires de part et d’autre de la frontière, en l’occurrence les centres médicaux de Fotokol au Cameroun et de Gambaru au Nigéria", a précisé le responsable du ministère de la défense.



Selon lui, "les recherches et entretiens menés avec les survivants de la scène ont permis d’établir avec certitude qu’il ne s’agit point d’un attentat kamikaze."