Cameroun : l’institut supérieur polyvalent ISPEKAS ouvre ses portes

Première école de formation privée du genre dans la région du Sud, la nouvelle institution universitaire des sciences de la santé a récemment ouvert ses portes à Zoétélé dans le département du Dja et Lobo.



La cérémonie de rentrée solennelle marquant le quick-off des activités l’Institut supérieur polyvalent ETOA AZEGUE et KAS de Zoétélé (ISPEKAS), s’est tenue en présence d’un parterre de personnalités locales, d’invités et des étudiants.



Ce fut une occasion pour le promoteur de cet établissement de formation professionnelle, Albert Sherif Koulou, de réaffirmer son engagement à accompagner les pouvoirs publics, et surtout la volonté exprimée par le président Paul Biya, dans sa vision de former de façon intégrale, la jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation.



Le dynamique fils de la région du Sud, soucieux de la formation de la jeunesse, vient ainsi de mettre sur pied un institut supérieur totalement dédié aux sciences de la santé. Il s’agit de participer ainsi, à travers la formation du personnel soignant, à l’émergence du Cameroun programmé à l’horizon 2035, ainsi qu’à la vision du chef de l’Etat de voir de plus en plus de jeunes acquérir des formations professionnelles, seules gages de l’atteinte des objectifs du gouvernement.



Ils sont donc une centaine d’aides-soignants, agents techniques médico-sanitaires, infirmiers diplômés d’Etat, maïeuticiens, techniciens médico-sanitaires, kinésithérapeutes, prothésistes dentaires, pharmaciens, ainsi que les infirmiers spécialisés en ophtalmologie, des anesthésistes, experts en santé mentale et en gérontologie, qui viennent ainsi de prendre d’assaut le campus de cette école de formation, dont la rentrée académique a eu lieu le 31 octobre 2022.



Le 1er novembre dernier, le campus de Nden a reçu une mission d’inspection conduite par le délégué régional de la Santé publique du Sud. Il s’est par ailleurs tenu la première réunion d’évaluation, suite aux réformes mises au programme par le ministre en charge de ce domaine, pour les années à venir.



Il faut rappeler que le décret portant création de cette institution privée a été signé par le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, le 08 mars dernier, avec autorisation d’ouverture pour la rentrée académique 2022-2023.