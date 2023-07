Cameroun : l'ouverture officielle de la FOTRAC a eu lieu à Kye-Ossi

Ouverte depuis le 17 juillet dernier, la Foire transfrontalière d'Afrique centrale (FOTRAC), a été officiellement lancée le 20 juillet à Kye-Ossi, au cours d'une cérémonie protocolaire présidée par Mme le Pr Brusil Miranda Métou, secrétaire général du ministère du Commerce du Cameroun, qui avait à ses côtés, Mme Teresa Avoro Nguema, représentante du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Entreprises de Guinée équatoriale.



C'était en présence des représentants des administrations pays, des invités spéciaux, des autorités frontalières, institutions régionales et sous-régionales, et des exposants d’une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest.



La grande innovation de 14ème édition de la FOTRAC, qui a pour thème : « poursuivre le processus d’intégration socio-économique avec la ZLECAF et la résilience face aux violences multiformes », est que la manifestation se tient, jusqu’au 30 juillet 2023, autour des trois villes du tri-point frontalier : Kye-Ossi (Cameroun), Bitam (Gabon) et Ebibeyin (Guinée équatoriale).



Prenant la parole, le représentant du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), partenaire de l’événement, a salué l’engagement exemplaire de Mme Danielle Nlate, présidente du Réseau des Femmes Actives de la Cemac (REFAC) et promotrice de la FOTRAC, en faveur des jeunes et des femmes.



Pour sa part, Mme Issa Djimet Catherine, coordinatrice du REFAC-Tchad s’est réjouie de l’aboutissement des multiples plaidoyers de la FOTRAC, qui ont touché l’action des gouvernants.



« La Zlecaf a un champ d’application très vaste, suffisant pour construire une Afrique intégrée, inclusive, favorisant l’autonomisation des femmes et des filles, dans un monde face aux violences multiformes, d’où le choix du thème central de cette édition de la FOTRAC », a rappelé le Pr Brusil Miranda Métou.



Elle a par ailleurs félicité le Réseau des Femmes Actives de la Cemac (REFAC) et « son intrépide présidente, Mme Danièle Nlaté », pour avoir eu l’initiative d’organiser la FOTRAC.



En définitive, la Zone de libre échange continental africaine (ZLECAF) vient répondre à la problématique de la libre circulation des personnes et des biens, un axe majeur des objectifs poursuivis par la FOTRAC, en vue d'une intégration sous-régionale que les dirigeants appellent de tous leurs vœux.



Au terme de cette 14ème édition de la FOTRAC, il s’agira alors d’établir de nouveaux partenariats, plus durables encore, et de renforcer la coopération économique entre les pays africains.