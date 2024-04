AFRIQUE Cameroun : la BAD inaugure son bureau régional en Afrique centrale et renforce sa présence sur le terrain

Alwihda Info | Par Afdb - 16 Avril 2024



L’immeuble du bureau régional situé dans le quartier Golf, comporte six niveaux pouvant accueillir 130 postes de travail y compris les postes de direction et des experts affectés à la direction régionale et ceux en mission.

Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, et la vice-présidente du Groupe de la Banque africaine de développement Marie-Laure Akin-Olugbade ont inauguré, le 12 avril 2024 à Yaoundé, le nouveau bureau régional du Groupe de la Banque pour l’Afrique centrale, avec l’objectif de renforcer ses opérations sur le terrain.



« C’est avec un immense plaisir que je suis à Yaoundé, aujourd’hui, pour procéder, au nom du président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, avec le gouvernement de la République du Cameroun, à l’inauguration officielle des nouveaux locaux du bureau régional de la Banque pour l’Afrique centrale », a déclaré la vice-présidente chargée du Développement régional, de l’Intégration régionale et de la Prestation de services.



Se félicitant du choix de son pays pour abriter le siège régional du Groupe de la Banque, M. Ngute a déclaré : « Cette inauguration exprime la solidité des relations entre l’Afrique centrale et la Banque africaine de développement ». Le bureau régional « permettra à la Banque de se rapprocher des réalités de notre sous-région et d’apporter plus que par le passé un accompagnement particularisé en adéquation avec les attentes de nos populations », a-t-il poursuivi.



La cérémonie s’est déroulée en présence de membres du gouvernement camerounais, du corps diplomatique et d’organisations internationales et sous-régionales ainsi que de représentants du secteur privé et de la société civile.



Partenaire essentiel des sept pays de la sous-région (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Tchad), la Banque se dote ainsi d’un outil et de moyens supplémentaires pour renforcer notamment les politiques et stratégies de développement, asseoir une gestion proactive et une amélioration continue de la performance du portefeuille, améliorer la coordination et l'harmonisation de l'aide, tout en améliorant la visibilité de la Banque dans la région.



« Au-delà du dialogue avec les autorités nationales, l'ouverture de ce bureau régional permet de renforcer le dialogue avec les communautés économiques régionales, et les différents partenaires au développement. Elle permet également d'accélérer la mise en œuvre de nos opérations d'intégration régionale en Afrique centrale, et de promouvoir, dans le même esprit, le développement des affaires avec le secteur privé, qui, je dois le dire, a été jusqu'ici un défi, mais qui nous tient à cœur, notamment en tant qu'élément clé d'une croissance et d'un développement inclusifs et accélérés. Nous pensons que le bureau régional et ses ressources appropriées peuvent et doivent également changer la donne en matière de promotion du développement du secteur privé. », a indiqué la vice-présidente du Groupe de la Banque.



L’Afrique centrale, une région importante dans l’histoire de la Banque



Les pays d’Afrique centrale ont joué un rôle important dans l’histoire du Groupe de la Banque : la plupart étaient présents en août 1963 à Khartoum, au Soudan, lorsque les pays africains nouvellement indépendants se sont réunis pour discuter de la création d’une première institution financière pour les Africains et par les Africains. Ces pays ont signé l’Accord portant création de la Banque en 1964, et ont souscrit au capital social de la Banque, pour permettre de démarrer ses opérations en 1967.La première opération approuvée par la Banque pour le Cameroun, pays du siège régional, est le financement de l’aéroport de Douala le 22 novembre 1972 pour un montant de quatre millions de dollars américains (2,4 milliards Fcfa).



Le 2 juillet 2019, la Banque a signé avec le gouvernement camerounais un accord de siège pour installer son bureau régional pour l’Afrique centrale à Yaoundé. Ce bureau fait partie des six bureaux régionaux de la Banque, y compris celui d’Asie, le seul situé hors du continent.



Cette décision du président Akinwumi Adesina, dès sa nomination à la tête du Groupe de la Banque en 2015, s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Modèle de développement et de prestation de services de la Banque adopté en 2016. « Cette réforme majeure (...) procède de la volonté de la Banque de renforcer sa présence sur le terrain pour une meilleure efficacité opérationnelle et une proximité avec les autorités et les autres parties prenantes, avec pour finalité, un impact réel du développement sur les populations aussi bien de la région Afrique centrale que du Cameroun », a expliqué Marie-Laure Akin-Olugbade.



Lors de la cérémonie, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a remis à la vice-présidente, un décret par lequel le gouvernement camerounais octroie gracieusement un terrain de plus de 4000 m2, émettant « le vœu de voir la Banque érigé sur ce site un magnifique bâtiment qui reflètera le partenariat fructueux entretenu avec l’Afrique centrale ». La Banque a également décerné un diplôme au ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Administration du territoire, Alassane Alamine Mey pour son implication dans le succès du Programme d’appui à l’employabilité des jeunes, qui offre des stages professionnels d’un an aux jeunes diplômés dans les projets exécutés par la Banque au Cameroun.



« Dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, nous saluons à sa juste valeur, l’accompagnement de la Banque africaine de développement aux projets intégrateurs de la sous-région d’Afrique centrale qui devient progressivement un espace économique intégré, solidaire et résilient face aux chocs exogènes », a déclaré le Premier ministre. Citant plusieurs projets mis en œuvre par la Banque au Cameroun, M. Ngute s’est félicité de l’engagement de la Banque a toujours accompagné le Cameroun notamment dans la réalisation des grands projets transformateurs dans le domaine des infrastructures de transport et sociales, de l’énergie et dans la réalisation de plusieurs programmes de réformes.



En mai 2019, le Groupe de la Banque a approuvé un Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique centrale (DSIR-AC). Le DSIR 2019-2025 reposent sur deux piliers : renforcer les infrastructures régionales (énergie, transport et TIC) et soutenir les reformes pour le développement du commerce intrarégional et renforcer les capacités institutionnelles des communautés économiques régionales.



Entre 2019 et 2024, la Banque a approuvé vingt opérations régionales totalisant 824,41 millions de dollars américains pour l’Afrique centrale.



Les opérations régionales et/ou multinationales en cours d’exécution en Afrique centrale visent à renforcer l’intégration régionale à travers, notamment, la mise en œuvre des priorités stratégiques et opérationnelles des principales organisations d’intégration.





