Cameroun : la FECAFOOT dénonce son exclusion de la préparation des prochaines rencontres des Lions

« La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'un ensemble de faits suffisamment graves, se sont déroulés le dimanche 02 juin 2024, au cours des travaux préparatoires pour l'entrée en stage des Lions Indomptables du Cameroun.



Au cours d'une réunion convoquée en date du 02/06/2024 à l'Hôtel Hilton, l'entraîneur-sélectionneur Monsieur Marc BRYS a décidé de remanier l'encadrement administratif et technique nommé par le Comité exécutif, seul compétent en l'espèce.



Par ailleurs, l'Hôtel choisi par ce dernier, pour des raisons que la FECAFOOT ignore, a refusé le paiement convenu depuis plusieurs jours pour les commodités d'hébergement. De même, la FECAFOOT a constaté que des individus présents sur place, prennent un certain nombre d'initiatives à la demande du ministère des Sports et de l'Education physique.



Plus grave, l'encadrement de la sélection nationale et le personnel de la FECAFOOT ont subi des intimidations de la part des Forces de maintien de l'ordre, mobilisées massivement, empêchant ainsi toutes les opérations usuelles d'accueil. Au vu de ce qui précède et afin de ne pas être complice d’un trouble à l’ordre public et d’agissements qui méprisent à la fois les recommandations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, les règles et usages en vigueur lors des compétitions organisées par la FIFA,



Le Comité d'Urgence de la FECAFOOT, réuni en sa session de ce jour à 11 heures, a pris acte de l'exclusion de la FECAFOOT de la préparation des rencontres devant opposer l'Equipe Nationale du Cameroun à celle du Cap- Vert et de l'Angola, les 08 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda. Fait à Yaoundé le 03 juin 2024 »



Telle est la substance d’un communique de presse rendu public par la Fédération Camerounaise de Football.