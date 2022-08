Cameroun : la boxe arabe gagne des points sur le terrain

Cette discipline sportive bien connue dans les zones arabiques, prend ses marques en Afrique en général et au Cameroun en particulier.



En effet, la boxe arabe est un sport de combat qui associe coups de pieds, et différentes techniques de saisies. C'est un art martial qui s'est développé au fil des temps, avec la création en 1990, de la Fédération internationale de la boxe arabe (FIBA).



Aujourd'hui plus qu'hier, cette discipline sportive commence à clamer son existence au Cameroun, et à l'international. Depuis le mois de mars dernier, la boxe arabe s'est illustrée sur la scène nationale par deux galas : un gala international qui a opposé le Cameroun au Tchad, et un autre national.



Sur la même lancée, un autre grand gala, dénommé International Arab Boxing Championship II, organisé le 27 août 2022 à Douala. Il faut dire que depuis le 30 juin dernier, le Cameroun a le privilège de voir Yaoundé, être portée au panthéon de capitale de la culture islamique et ce, jusqu’au mois de décembre prochain.



Le gala de Douala entend mettre en avant la valorisation des différents aspects du patrimoine culturel et historique du Cameroun. 10 pays, dont le Niger, la Centrafrique, le Tchad, la Côte d'ivoire, le Togo, la Guinée Équatoriale, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, et le pays hôte, le Cameroun, participeront à cet évènement. Et le choc très attendu reste, sans conteste, le combat entre le Camerounais Siaka Herman Thierry et l'Algérien Merali Ahmed.



Ce gala de boxe arabe sera aussi une occasion idoine pour les pays concernés, de hisser très haut les drapeaux de leur pays à l'échelle mondiale d'une part, et faire la promotion de leur diversité culturelle, d'autre part. Car chaque pays représenté devra mettre sa culture en exergue.



Pour le président de l'Association sportive pour la promotion de la boxe arabe, Mouhamadou Lamine Yaro, et par ailleurs vice-président de la Fédération Africaine, les enjeux sont énormes : unir toutes les énergies pour les victoires futures, dans le but de faire de la boxe arabe, une discipline sportive adulée au Cameroun et en Afrique.

Il s’agira alors de fédérer les énergies, et caresser le rêve que les athlètes tirent leur épingle du jeu, et puissent vivre de leur sport.