Cameroun : la métrologie préoccupe

Sous le thème « Système international d’unités, fondamentalement meilleur », la Journée mondiale intervient cette année à la suite des réformes du système mondial engagées depuis le 20 mai 2019. En effet, sur les sept unités de base du système international en vigueur, quatre ont été revues et concernent le kilogramme, le kelvin, l’ampère et la mole. Désormais, ces mesures sont reliées aux différentes constances universelles, l’objectif ainsi poursuivi étant leur pérennité au cours du temps. A l’endroit des consommateurs locaux, toutes ces réformes n’impliqueront pas de grands changements, sauf pour les laboratoires de recherche. Ainsi donc, de la même façon que le ministère du Commerce reste au centre des préoccupations des populations, à travers des actions promotionnelles et des descentes de contrôle sur le terrain, la métrologie, un domaine pourtant mal connu, reste au cœur de tout système dans la surveillance des marchés.

Cela étant, en raison de la fête nationale le 20 mai dernier, la Journée mondiale de la métrologie sera célébrée au Cameroun le 07 juin 2019. Les activités marquant la célébration de la journée mondiale de la métrologie seront ponctuées au Cameroun par trois ateliers. Animé par la société Nestlé, le premier portera sur ce qui est fait au sein des entreprises agro-alimentaires, en termes de santé des consommateurs et de la confiance accordée à tel ou tel produit. Il faut rappeler que dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), les produits du Cameroun sont appelés à s’exporter davantage. Ainsi donc, la métrologie se situe au cœur de l’action commerciale. Au cours du second atelier, l’on traitera du lien entre la métrologie et la protection du consommateur et en aval, le travail effectué par la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes. Le troisième atelier quant à lui portera sur la métrologie technique, un domaine essentiellement réservé à un public plus averti.

De manière globale, il devient important pour les consommateurs de faire la différence entre la science du temps (la météorologie) et la science de la mesure (la métrologie). Selon Freddy Noah Ava, directeur de la Métrologie, de la Qualité et des Prix au ministère camerounais du Commerce, « la métrologie est la science qu’on ne voit pas mais qui est partout ». Pourtant, elle est au centre de tous les systèmes de fonctionnement et de toutes les mesures. C’est le lieu de le relever, pour le regretter, qu’au Cameroun, il y a un programme en matière normalisation et non en ce qui concerne la métrologie, un domaine aussi vaste et qui englobe sept unités que sont : le mètre, le kilogramme, la seconde, l’ampère, le kelvin, la mole et la candela.