Cameroun : la région de l’Extrême-Nord mise sur l'aquaculture

Il faut que la région de l'Extrême-Nord trouve sa part dans les 136 milliards de F CFA prévus dans le budget du Cameroun de 2023 en cours, en vue de l’accompagnement des projets de développement agropastoraux.



C'est tout le sens de l'atelier d'identification et de structuration des acteurs de la filière poisson qui s'est tenu le 10 mai 2023 à Maroua, et qui était organisé par le Réseau des parlementaires pour la promotion de l’entreprenariat privé et Gren Territoires.



Au-delà d'une simple sensibilisation, cette initiative supervisée par les honorables Célestin Tabouli et Julien Bara, vise, non seulement à lutter contre le chômage, mais aussi et surtout, à booster l'économie locale. Cet atelier a regroupé les producteurs non professionnels d'une part, les étudiants de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de Maroua, d'autre part.



Comme passerelle entre ces deux groupes, les autorités administratives au rang desquelles, le délégué régional du ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales, représenté par Biem Ongla Julien Hervé, chef de service régional des pêches, de l'aquatique et des industries aquatiques.



De manière globale, a indiqué l'honorable Célestin Tabouli, l'objectif est d'encourager les initiatives de production dans ce domaine. « Nous sommes venus rassurer tous ceux qui veulent évoluer dans ce domaine que l'État est prêt à les accompagner », a précisé le député Célestin Tabouli. Ainsi, il est important de capter cette prévision et la rendre utile, pour booster l'économie du Cameroun en général, poursuit l'honorable député.



Au bout du compte, qu'il s'agisse des producteurs ou même des étudiants venus à l'atelier, l'engagement est pris pour saisir les opportunités qui s'offrent pour que des projets bancables et bien maturés soient montés, afin que l'aquaculture apporte sa contribution au développement de la région de l'Extrême-Nord.



Pour plus d'efficacité, un groupe technique régional présidé par Mme Rosalie Zara Kalbassou a été mis sur pied afin de faire l'état des lieux de ce secteur de l'élevage, et prendre des décisions qui s'imposent dans l'expansion de la filière poisson. Car, il faut réduire au maximum possible, les importations de cette denrée au Cameroun, comme l’a souligné la toute nouvelle présidente.



Le groupe technique régional a reçu mandat de trois semaines, pour mettre en place un plan d’action régional.