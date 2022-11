Cameroun : la saison des soldes est lancée ce 24 novembre

Avec la situation économique difficile qui prévaut à travers le monde, et ayant engendré des tensions inflationnistes sur les produits de consommation courante, les pouvoirs publics du Cameroun, à travers le ministère du Commerce, mène une action avec des entreprises citoyennes, parmi lesquelles, la Société Azur, distributrice des produits alimentaires et du savon.



C’est dans cette optique qu’une campagne visant à apporter du sourire aux ménages est lancée ce 24 novembre 2022. Ainsi donc, la tradition impulsée depuis des années par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, sera encore respectée cette année. Il s’agit d’accompagner les consommateurs pendant les festivités de Noël et de nouvel an.



Face à l’emballement des marchés internationaux qui se caractérisent par une inflation généralisée à travers le monde, la nécessité de préserver cette tradition s’impose. C’est donc par une promotion de l’huile raffinée Neima que la saison des soldes va s’ouvrir, dans une opération à laquelle les autres opérateurs sont invités. Tout en brisant l’élan des commerçants véreux, pour une bouteille d’huile Neima achetée désormais à 1350 au lieu de 1450 Fcfa, le consommateur bénéficiera d’un sachet de tomate de 100 Fcfa.



L’opération de promotion de la société Azur va commencer par la ville de Yaoundé, avant de se poursuivre dans d’autres grandes villes du pays, à travers le déploiement d’un car-podium et des hôtesses qui vont sillonner les grands quartiers. Pendant ce temps, les équipes opérationnelles du ministère du Commerce vont également se déployer sur le terrain, pour mieux accompagner l’opération qui concerne d’abord le consommateur final.



De manière générale, en attendant l’entrée en scène des autres opérateurs économiques, l’opération d’encadrement des consommateurs sera ainsi caractérisée par une baisse du prix nominal, et surtout la garantie de disponibilité des produits, en dehors des autres mécanismes visant à satisfaire les consommateurs. Il faut rappeler qu’il y a quelques jours, l’opération a démarré dans le secteur des matériaux de construction, avec le fer à béton, dont le prix a été revu à la baisse en fonction des différents diamètres.



« Nous appelons les autres acteurs à venir prendre le train de cette opération. Mais il ne faut pas que les commerçants profitent de cela pour venir s’enrichir de façon indue, en achetant les produits en lieu et place du consommateur final », a tenu à préciser le ministre du Commerce, au terme d’une concertation à Yaoundé, et à laquelle prenait part le directeur général de la société Azur, Mohamadou Nana Bouba.