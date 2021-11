Cameroun : la section RDPC de France-Nord célèbre les 39 ans du président Biya au pouvoir

A l'instar de leurs camarades au pays, les militantes et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) de la section France-Nord, se sont retrouvés dans la liesse et la ferveur pour fêter les 39 ans de l’accession à la magistrature suprême de Paul Biya, président de la République et président national du RDPC.



Les cérémonies de Paris se sont déroulées en présence de Antoine Amadou, ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, du consul général du Cameroun à Paris, des personnalités politiques de passage à Paris, telles que Éric Niat, maire de Bangangté et Mme Michèle Thérèse Convers, présidente de sous-section RDPC et adjointe au maire d'Esse.



L’occasion était donc propice pour Mme Christelle Ndongo, présidente de la section RDPC de France-Nord, de décliner, quelque temps après son élection à la tête du bureau de cette section pilote, son vaste et ambitieux programme qui a soulevé les applaudissements de l’assistance. Il faut par ailleurs noter le lancement, dans les prochaines semaines, d'une chaîne de radio et de télévision numérique, et la grande rencontre intersections occidentales, que va abriter la section RDPC de France-Nord à Paris, au mois de février 2022. Cette activité nécessitera, pour sa concrétisation efficace, un accompagnement stratégique du comité central du RDPC. A cet effet, les présidents des bureaux des sections étrangères ont déjà formellement marqué leur accord.



Dans son allocution de circonstance, Mme Christelle Ndongo, présidente de la section RDPC de France-Nord, a aussi insisté sur les bonnes relations que son bureau compte développer avec la mission diplomatique du Cameroun en France. Elle s'est félicité de l'attention particulière que leur porte André Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France. Elle a relevé que grâce à sa politique de « la maison commune », dont les axes essentiels sont pratiqués dans le rassemblement et l’apaisement, la communauté camerounaise de France a retrouvé le calme, l'entente mutuelle et l'esprit de conquête dans les affaires, la coopération décentralisée et le leadership, pour concocter des projets individuels ou communs, susceptibles de développer le Cameroun.



En saluant la dynamique de diplomatie économique déployée par l’ambassadeur du Cameroun en France, qui s'est traduite par les récentes journées économiques du Cameroun à Lyon et à Marseille, Christelle Ndongo a dit la volonté de la section, de rentrer dans cette mouvance, pour le profit des militantes et militants du RDPC en France. Au cours de cette cérémonie, 5 militants du RDPC de France-Nord, ont reçu, au nom du président de la République, des mains du ministre conseiller Antoine Amadou et du consul général Victor Enoh Oben, leurs médailles pour le compte du 20 mai 2021.

À la fin, dans une ambiance de convivialité, l’assistance a partagé un gâteau d'anniversaire traité spécialement avec une image du président Paul Biya.