Cameroun : le PDG de TV5 Monde reçu par le Premier ministre

Le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute a reçu ce 06 février 2024, une délégation de TV5 Monde, qui entreprend depuis le 04 février 2024, une visite au Cameroun.



En effet, Yves Bigot, président directeur général de TV5 Monde et Mme Denise Epote, directrice de la distribution du marketing et de la commercialisation du grand groupe audiovisuel francophone, sont allés à la rencontre du chef du gouvernement pour évoquer tous les contours et les perspectives issus des graves incidents survenus sur les antennes du media audiovisuel francophone.



Il faut dire que l'image et la personnalité internationales du Cameroun, ont été écornées malencontreusement sur les antennes de TV5 Monde, à l'issue du match Cameroun-Gambie (CAN TotalEnergies 2023/Côte d'Ivoire), le 23 janvier dernier.



Au cours de cette audience, le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute, était assisté de Balungeli Confiance Ebune, ministre, directeur de cabinet ; Cheka Cosmas Ngasah, conseiller spécial et de Mme Amélie Avouzoa, chef du secrétariat des conseils de cabinet. Il faut rappeler que les entretiens entre la délégation de TV5 Monde et les officiels camerounais ont commencé hier avec les échanges avec le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi et le président du Conseil national de la communication (CNC), Joseph Chebonkeng Kalabubse.



Ce matin, avant l’audience accordée par le Premier ministre, la délégation de la chaine TV5 Monde a été reçue par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, pour une autre audience consacrée à la présentation des excuses au peuple camerounais. Il faut rappeler que la visite d’une délégation de la chaine de télévision internationale Tv5Monde au Cameroun, intervient à la suite d’une malencontreuse méprise faite par la chaine, le 23 janvier dernier.



En effet, TV5 Monde a diffusé dans son journal, un tableau récapitulatif des matches de la Coupe d’Afrique des nations, au cours duquel, le nom du Cameroun était lié à un drapeau blanc aux rayures bleu clair, orné d’une colombe entourée d’étoiles, de l’«Ambazonie », l’État auto-proclamé par les rebelles anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.



« Nous sommes venus demander pardon et présenter toutes nos excuses au peuple camerounais, au gouvernement camerounais et aux Lions indomptables du Cameroun. Par ailleurs, laver l'honneur de Mme Epote qui a été injustement prise à partie, vilipendée un peu partout dans certains médias classiques et sociaux », a alors déclaré le PDG Yves Bigot, ce lundi, au sortir de l’audience que lui a accordée le ministre de la Communication.