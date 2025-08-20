Tchad : le pays se distingue dans un concours international du Saint Coran

A l'issue de la 45e édition de la compétition internationale King Abdulaziz pour la mémorisation la récitation et l'interprétation du Saint Coran, organisée par le secrétariat général du ministère des Affaires Islamiques, des Appels et de Conseil du Royaume d'Arabie Saoudite, deux Tchadiens se sont distingués.



Il s'agit de Mahamat Adam Mahamat qui a remporté la première place dans la première branche, ayant mémorisé l'intégralité du Saint Coran avec les 7 lectures récurrentes d'Alchatiby surtout avec des bonnes performances. Mahamat Tahir Kossi a remporté la 2e place de la 3e branche axée sur le saint coran avec une bonne performance.



Ces compatriotes se sont distingués parmi les 179 participants issus de 118 pays. L'événement s'est tenu du 8 au 20 août 2025, en Arabie Saoudite. Les résultats sont donnés au cours d'une cérémonie officielle dans la Grande Mosquée de la Mecque en présence du ministre des affaires islamiques, de l'imam et du prédicateur de l'Arabie Saoudite et bien d'autres personnalités de marque.



Il faut dire que c'est Anas Ben Madjid Abdallah Al-Hazmi de l'Arabie Saoudite qui a occupé la 2e place de la première branche. Il est suivi de Senoussi Boukhari de la République du Nigéria (3e).