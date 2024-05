Cameroun : le Pr Bella Assumpta reçoit le Prix Jean et Jaques Chibret de la Fondation Théa

Après avoir été la lauréate 2024 de la Société camerounaise d’ophtalmologie (SCO), lors de son 29ème congrès qui s’est tenu récemment à Douala, une nouvelle distinction est accordée au Pr Bella Assumpta Lucienne Françoise qui reçoit le Prix Jean et Jaques Chibret de la Fondation Théa. Pendant de nombreuses décennies, elle a servi dans le domaine de l'ophtalmologie et aura été le mentor de nombreux ophtalmologistes.



En effet, le Pr Bella Assumpta a été reconnue pour sa grande contribution dans l'ophtalmologie, ainsi que dans la promotion de la lutte contre la cécité en Afrique. Depuis un an, elle donne son appui à plusieurs campagnes de consultations oculaires engagées par l’hôpital ophtalmologique d’Oback (MAGRABI ICO Cameroon Eye Institute), une référence en la matière en Afrique centrale.



C’est donc le lieu de célébrer cet exploit pour le Cameroun et l'Afrique, ceci en marge de la prochaine réunion de la Société française d’ophtalmologie (SFO) à Paris le lundi 06 mai 2024 de Paris. Médecin ophtalmologiste de formation, le Pr Bella Assumpta a fait ses études de médecine et sa spécialisation en France.



Sortie spécialiste en ophtalmologie de l'université de Tours Orléans en 1988, elle a été chef de clinique dans la même université. En 1991, elle regagne le Cameroun et travaille à l'époque comme vacataire à l'Hôpital général de Douala, avant d'être engagée par le Minsanté en 1993.



S'ensuit un passage à l'Hôpital Laquintinie de Douala. En 2000, elle réussit à l’agrégation au Concours africain et malgache de l’enseignement supérieur (Cames), option ophtalmologique. En 2002, elle est affectée à l'Hôpital général de Yaoundé, et la même année à l'Hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, où elle assume les responsabilités comme chef de service Ophtalmologie ORL et Stomatologie.



Première femme agrégée en ophtalmologie en Afrique noire francophone, c’est le 5 novembre 2009 que le Pr Lucienne Françoise Bella Assumpta va prendre ses fonctions comme directeur de l’Hôpital central de Yaoundé. Avant cela, elle a eu à dispenser son savoir aux étudiants de la Faculté de médecine de Douala où elle a été engagée, et à ceux de la Faculté de médecine de Yaoundé I, où elle va obtenir le grade de maître de conférences.