Cameroun : le RAFDEL offre des dons aux couches défavorisées d’Obala

L’Association dénommée « Rassemblement fraternel pour le développement de la Lekié » (RAFDEL) a tenu le 27 avril dernier son assemblée générale. La cérémonie de clôture des activités marquant ces assises était présidée par le préfet du département de la Lekié, Patrick Simou Kamsu, qui avait à ses côtés les autorités municipales et administratives de la ville d’Obala.



Dans son intervention de circonstance, le préfet de la Lekié a rappelé que le RAFDEL, qui attire déjà l’attention de l’opinion, implémente avec bonheur le développement local, à travers le développement participatif qui s’implique dans le lutte contre la pauvreté en milieu rural.



A cette occasion, les populations de l'arrondissement d'Obala ont reçu du matériel comprenant : 10 ordinateurs complets pour quelques lycées de l'arrondissement ; 10 lampadaires solaires ; 100 paires de lunettes médicales ; du matériel de santé (03 microscopes, une centrifugeuse, du matériel de santé des premiers secours) ; la remise à neuf des murs de la morgue de l'hôpital d'Obala ; 10 bancs d'attente pour les usagers ; au moins 50 tables bancs pour les écoles primaires publiques de l'arrondissement d'Obala.



En prélude à cette cérémonie, une série d'activités ont été inscrites au programme : le 26 avril, des consultations ophtalmologiques gratuites ont eu lieu à l'hôpital de district d’Obala, et un match de football a opposé une sélection féminine RAFDEL à une sélection féminine d'Obala, sans oublier les animations culturelles, avec une dizaine d'artistes.



En dehors de la remise des dons aux bénéficiaires, l’on a procédé à la remise des prix aux meilleures joueuses et à la remise des prix du concours de danse. Localité importante du département de la Lekié, dans la région du Centre, Obala affiche son caractère cosmopolite, et dont le dynamisme de ses populations est débordant, à travers des activités économiques.



Au-delà du vaste secteur agro-pastoral qui est en pleine évolution, la vie associative est marquée par un ensemble de regroupements dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations. Cela dit, l’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique reste le principal cheval de bataille des acteurs qui s’investissent dans l’humanitaire.



Le domaine de la santé n’est pas en reste, à travers des campagnes de dépistage des maladies, avec en prime, celle organisée actuellement par l’Association Mbokani Besse, avec l’appui de l’hôpital ophtalmologique d’Oback, un centre de référence en la matière en Afrique centrale.



Il faut rappeler que le RAFDEL, dont le président national fondateur est le Dr Dzene Edzegue Joseph Bernard, est une association qui est née le 27 juin 2023, et dont le lancement officiel a eu lieu à Sa’a le 29 juillet de la même année. L’association compte une coordination à la tête de chacun des 9 arrondissements du département de la Lekié, et revendique de près de 1500 adhérents.