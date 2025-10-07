Cameroun : le REFAC étend ses ambitions dans la zone de Sa’a

L’effervescence populaire était perceptible le 6 octobre 2025 à Nkolvé, petite localité dans l’arrondissement de Sa’a, département de la Lekié, région du Centre, à l’occasion d’une cérémonie riche en sons et couleurs, pour magnifier le dynamisme de la femme rurale.



En effet, afin d'implémenter ses objectifs, en vue de l'autonomisation de la femme, le Réseau des Femmes Actives d'Afrique Centrale (REFAC) poursuit sereinement son maillage territorial. C'est dans cette perspective qu'a eu lieu la cérémonie d'installation de l'antenne locale de cette dynamique organisation que préside Mme Danielle Nlate, par ailleurs promotrice de la Foire Transfrontalière Annuelle d'Afrique Centrale (FOTRAC), qui se tient à Kye-Ossi, dans la zone des trois frontières (Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale).



A cette occasion, Mme la Présidente générale du REFAC était accompagnée d’une forte délégation composée entre autres, de Mme Eyenga Marie Charlotte, présidente régionale du REFAC/Sud ; Mme Baleguel Madeleine, présidente départementale du Nyong et Kellé ; Mme Batchom Christine, membre du REFAC/Nyong et Kellé ; Mme Ndzengue Berthe, présidente de l’antenne Minkama/Obala et enfin, Dr Magloire Kede Onana, président fondateur de l’Agence International d’Appui au Développement Solidaire (AIADS).



Ces différentes personnalités ont d’ailleurs été reçues en audience par le sous-préfet de l’arrondissement de Sa'a, Djibrilla Yaya, en présence de Mme Ngorbo épse Nomo Ambomo, délégué d’arrondissement du ministère de la Promotion de la femme et de la Famille, représentante de l’autorité administrative à la cérémonie d’installation.



Renforcement des capacités des femmes

« Etant une toute jeune antenne sans expérience, nous demandons à la Présidente générale et à ses équipes, une assistance permanente pour que nous puissions bénéficier pleinement de tous les avantages offerts aux adhérentes de ce vaste réseau », a déclaré Mlle Nga Bodo Yveline Sandrine, la jeune présidente de l’antenne REFAC de Nkolvé, toute émue, dans son mot de bienvenue.



Agée seulement de 26 ans, elle est diplômée en industrie d’habillement et détient un atelier de couture à Nkolve. « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », dit l’adage.



Au cours de la cérémonie, son principal plaidoyer présenté a eu une réponse immédiate, au travers de l’intervention du Dr Magloire Kede Onana, président fondateur de l’AIADS et partenaire du REFAC, sur les sessions de renforcement des capacités des femmes, en ce qui concerne la production, la conservation, la transformation, et surtout l’emballage des produits alimentaires, en vue d’une bonne commercialisation à travers les canaux de distribution appropriés.



Ce sera alors l’occasion, pour la Présidente générale du REFAC, d’apprécier à sa juste valeur, l’engagement de la présidente de l’antenne de Nkolvé, qui fait preuve « de persévérance, d’ambition de cette jeunesse qui ne doit pas rêver, mais qui doit rester pragmatique ». Elle a magnifié les prouesses de cette jeune fille qui influence positivement son entourage, et qui de ce fait a refusé d’être « influenceuse de vanité ».



Prenant la parole à son tour, Mme Ngorbo épse Nomo Ambomo Valérie, délégué d’arrondissement du ministère de la Promotion de la femme et de la Famille s’est réjouie de la main tendue du REFAC. Elle a remercié Mme Danielle Nlate pour ce qu’elle fait pour la femme camerounaise et africaine en général. Mme Ngorbo épse Nomo Ambomo Valérie a par ailleurs demandé au bureau du REFAC local de « mouiller le maillot » en vue de l’exécution de la feuille de route, et de recenser les associations féminines du coin, en rapport avec la Journée de la femme rurale qui se profile à l’horizon.



La cérémonie, qui s’est déroulée en présence des autorités militaires et traditionnelles, s’est achevée par la remise des Statuts et des symboles du REFAC, en vue d’obtenir un récépissé de l’antenne locale du REFAC délivré par l’autorité administrative.