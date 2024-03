Cameroun : le Tchad préoccupé par les cas d'agressions de ses ressortissants étudiants

La mission conjointe du ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'Étranger, ainsi que du ministère de la Sécurité publique, dirigée par Mbodou Seid, directeur général de l'Administration, des Affaires juridiques et des Tchadiens de l'Étranger, a tenu plusieurs séances de travail, le 18 mars 2024 à l'ambassade du Tchad au Cameroun, rapporte le ministère des Affaires étrangères.



Lors de ces séances, la délégation a eu des échanges avec l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, Djidda Moussa Outhman, ainsi qu'avec son équipe, les représentants de la communauté tchadienne vivant au Cameroun, et enfin, les responsables du Bureau de la Coordination des Associations des Étudiants Tchadiens au Cameroun.



Ces rencontres ont permis d'examiner attentivement les difficultés auxquelles sont confrontés les Tchadiens au Cameroun. Au cours de ces échanges, plusieurs sujets ont été abordés, mettant notamment l'accent sur l'augmentation des cas d'agressions, d'enlèvements, d'assassinats, ainsi que les tracasseries routières subies par les citoyens tchadiens.



Selon le chef de la délégation, Mbodou Seid, les plus hautes autorités du pays souhaitent, à travers cette mission, écouter directement les préoccupations des compatriotes tchadiens au Cameroun et travailler en collaboration avec les autorités camerounaises, afin de trouver les moyens nécessaires pour résoudre cette situation.