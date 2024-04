Cameroun : le cardinal Robert Sarah ordonne 12 nouveaux prêtres à Obala

La Place des fêtes de la ville d’Obala (région du Centre) a connu une grande effervescence ce vendredi 5 avril 2024. C’était à l’occasion de la messe d’ordination sacerdotale qui a permis d'enrichir la communauté chrétienne catholique locale de 12 nouveaux prêtres.



Côme Dany Eyenga Enama, Anatole Bikoua Minfouma, Martin Sidoine Betebe Mballa, Michel Mbilong Nguidjol, Jean Marie Molo, Rodrigue Mendouga Eyebe, Pierre Simplice Mbengang, Bernard Rigobert Ze, Barthélémy Léger Mvomo Mbarga, Ignace Anicet Nomo Ewodo, Marcel Cédric Bilo’o Medou et Marc Etoundi Engama, ont été ainsi consacrés par Son Éminence, le cardinal Robert Sarah, en séjour au Cameroun, et spécialement dans le diocèse d'Obala, depuis le 2 avril.



La cérémonie a été concélébrée par Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei, évêque d'Obala, Mgr Emmanuel Dassi, évêque de Bafia et Mgr Adalbert Ndzana, évêque émérite de Mbalmayo.



Parmi les nombreux prêtres présents, l'on a pu remarquer Don Vincenzo Marinelli, le secrétaire du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée Équatoriale. Dans son homélie de circonstance, le cardinal Sarah a rappelé aux jeunes prêtres que « le prêtre est d'abord un homme de prière. Il est choisi par Dieu pour être signe de sa bénédiction au milieu de son peuple. Un prêtre qui ne prie pas se vide de son éclat. La prière est ce qui rend fécond le ministère sacerdotal ».



En les confiant au Très-Haut, le cardinal va par ailleurs inviter les nouveaux serviteurs du peuple de Dieu, à se tenir constamment devant Dieu, et surtout, de s'inscrire à l'école de Jésus-Christ, pour apprendre à prier sans cesse.



Pendant une semaine, le programme de Son Éminence au Cameroun a été ponctué par une série d'entretiens, de réflexions et de moments de prière. Le temps fort de cette visite aura incontestablement été la messe d'ordination des douze prêtres.



Moment de grâce et de bénédiction

L’évènement qui a connu la participation de nombreux religieux et des fidèles de tous les rangs sociaux, a été un moment majeur dans la vie de l'Église locale. Cette célébration solennelle, fut également un moment de grâce et de bénédiction pour tous les fidèles présents. En effet, le cardinal est venu à Obala, dans le cadre d'une visite amicale et pastorale.



Il faut rappeler que c’est en 1979 que le cardinal Sarah a été nommé évêque de Conakry, devenant ainsi le plus jeune évêque du monde à l'époque, à l'âge de 34 ans. En 2001, il est nommé secrétaire de la Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples par le Pape Jean-Paul Il. En 2010, il est fait président du Conseil Pontifical Cor Unum pour les œuvres de charité, par le Pape Benoît XVI. Et en 2014, il sera nommé préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements par le Pape François, poste qu'il occupe jusqu'en 2020.



Le cardinal Robert Sarah est une voix qui porte en Afrique, et une figure éminente de l'Église catholique.



Enfin, le diocèse d'Obala qui accueille le cardinal Robert Sarah est l'un des 25 diocèses du Cameroun, érigé en 1987, suite à la section de l'archidiocèse de Yaoundé. Il couvre deux départements, la Lekié et la Haute Sanaga. A sa création, il a été confié à Mgr Jérôme Owono Mimboe, aujourd'hui d'heureuse mémoire. Et depuis le 02 février 2010, Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei préside aux destinées du peuple de Dieu qui est à Obala.