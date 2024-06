Cameroun : le championnat d’Afrique d’athlétisme senior s'ouvre ce 21 juin à Douala

En effet, la capitale économique du Cameroun a été choisie pour abriter cette compétition de haute envergure, prévue du 21 au 26 juin 2024. Cet événement majeur rassemblera 54 pays du continent et plus de 800 athlètes qui s'affronteront dans une variété d'épreuves d'athlétisme.



Cette compétition était initialement prévue au site du stade Omnisports de la Réunification du quartier Bepanda, finalement les athlètes se retrouveront plutôt du côté du Complexe sportif de Japoma. En effet, ce joyau architectural, beaucoup plus utilisé pour les matchs de football, a reçu quelques aménagements pour recevoir la compétition.



Ce sera une occasion, pour les athlètes de gagner des places pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Une soixante d'athlètes camerounais seront engagés dans différentes disciplines. La plus attendue est le 100 mètre masculin, avec Emmanuel Eseme Alobwede, recordman en Afrique et grand favori.



La tenue du championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun, 28 ans après le rendez-vous de Yaoundé, est une grande opportunité pour le pays de promouvoir son image sur la scène internationale, et de développer son tourisme sportif.



En prélude au championnat d’athlétisme de Douala, la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) a tenu son conseil d’administration dans la cité économique du Cameroun. C’était en présence du président de la World Athletics, Sébastien Coe.



Les travaux ont connu la présence du Dr Jérémie Solle, représentant du maire de la ville de Douala, qui a porté un message de gratitude pour le choix de cette cité cosmopolite, comme capitale du 23ème championnat d’Afrique d’athlétisme senior. A cette occasion, le patron de l’athlétisme mondial a tenu à saluer l’hospitalité et l’ambiance chaleureuse qui règnent à l’approche de cette compétition.