Cameroun : le colonel Bamkoui écrit sur « Multinationales et corruption en Afrique subsaharienne »

La nouvelle salle de réunion de la Division de la Communication du ministère de la Défense du Cameroun a servi de cadre à la cérémonie de dédicace de l’ouvrage d’Emile Joël Bamkoui intitulé : « Multinationales et corruption en Afrique subsaharienne. Menace et tentative de capture de l’Etat », le 27 décembre 2024.



Ce banquet scientifique qui rentre dans les traditions éditoriales avait comme panel, Pr Owona Nguini Mathias Éric, préfacier, Dr Nkengue Yannick du Think Thank Stratos, capitaine de vaisseau Atonfack Guemo Cyrille, modérateur, Onana Beyada Boniface, représentant de l’éditeur et l’auteur. C’était en présence des officiers généraux, des directeurs généraux et des autorités civiles et militaires.



Le point de départ de cet ouvrage du colonel Emile Joël Bamkoui, officier supérieur de la gendarmerie et chef division de la Sécurité militaire, part d’une hypothèse selon laquelle, « la corruption est le vecteur par lequel les entreprises internationales capturent ou essaient de capturer, et de prendre le contrôle des Etats en Afrique subsaharienne avec l’onction de leurs pays d’origine. Cela ne va pas sans conséquences, constituant de fait une menace, d’autant plus qu’elle expose les territoires aux luttes et exploitations économiques qui ont une relative valeur ajoutée dans la réalisation du revenu national ».



Ainsi pour vérifier cette hypothèse, l’auteur utilise une méthode interdisciplinaire, avec un penchant sur les relations internationales et les études stratégiques. De ce fait, il fera appel à trois grands courants théoriques parmi lesquelles la théorie de la sécuritisation de l’Ecole de Copenhague.



A cela, il ajoute des approches diachronique, synchronique et une démarche prospective pour vérifier son hypothèse de départ. Cependant, l’auteur nous gratifie de nouveaux concepts pour les sciences sociales, notamment « L’Etat en laisse, la médiaculturation et les systèmes de menaces ».



Des notions qui permettent d’expliquer le caractère complexe des réalités sur le terrain. En définitive, l’ouvrage du colonel Emile Joël Bamkoui est un ouvrage scientifique qui contribue à la structuration d’un avenir radieux de l’Afrique subsaharienne.



L’auteur propose une gouvernance globale, initiative et prospective du continent, à travers la priorisation de la lutte contre la corruption et l’émergence des fleurons continentaux de l’industrie, tout en intégrant l’économie du continent, ainsi que le développement des mécanismes endogènes de financement des économies. La cérémonie s’achève par la dédicace des ouvrages par l’auteur.