Cameroun : le comité de politique monétaire de la BEAC se réunit en session ordinaire

Lors de cette session, les membres du CPM ont examiné et discuté de l'évolution récente de la conjoncture économique ainsi que des perspectives macroéconomiques à court et moyen termes, tant au niveau international que sous-régional.



Dans son intervention, le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, a rappelé que, sur le plan international, l'environnement économique, monétaire et financier est marqué par la résilience de l'activité économique mondiale, avec une croissance projetée à 3,2 % en 2024 et 2025. Le FMI prévoit une diminution des tensions inflationnistes mondiales, une intensification des tensions géopolitiques et de la fragmentation géoéconomique en raison de la guerre en Ukraine et du conflit à Gaza, et le maintien de taux directeurs élevés par les grandes banques centrales malgré une certaine normalisation.



Sur le plan sous-régional, les perspectives macroéconomiques et financières pour la CEMAC indiquent une croissance de 3,3 % en 2024 contre 2,3 % en 2023, soutenue par la bonne performance des activités non pétrolières (3,8 % contre 3,0 % en 2023) et une reprise des activités pétrolières (1,0 % après -1,1 % en 2023).



Les tensions inflationnistes persistent mais diminuent, avec une inflation moyenne annuelle prévue à 3,9 % en 2024 contre 5,6 % en 2023. Les finances publiques s'améliorent, avec un solde budgétaire passant de -0,2 % du PIB en 2023 à +0,5 % en 2024.



Le déficit du compte courant, dons inclus, diminue de 4,2 % du PIB en 2023 à 3,6 % en 2024. La masse monétaire augmente de 13,5 % en 2024 contre 9,1 % en 2023, et les réserves de change se stabilisent à 7 285 milliards à fin 2024, représentant un taux de couverture extérieure de la monnaie de 78,4 % contre 74,8 % en décembre 2023, soit 4,79 mois d'importations de biens et services contre 4,82 en 2023.



Face à ces évolutions économiques et financières, marquées par de fortes incertitudes au niveau international et des performances macroéconomiques favorables au niveau sous-régional, le Comité de Politique Monétaire a décidé de maintenir inchangés les taux suivants : le Taux d'Intérêt des Appels d'Offres à 5,00 %, le Taux de la facilité de prêt marginal à 6,75 %, le Taux de la facilité de dépôt à 0,00 %, et les coefficients des réserves obligatoires à 7,00 % sur les exigibilités à vue et 4,50 % sur les exigibilités à terme.



Le gouverneur de la BEAC a également échangé avec la presse des différents pays membres de la BEAC par vidéoconférence sur divers sujets relevant de son département.