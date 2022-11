Cameroun : le directeur exécutif de l’ICCO apprécie la qualité du cacao camerounais

Après l’étape de Monatélé, au cours de laquelle 113 millions de FCFA ont été distribués aux producteurs de cacao du département de la Lekié, le 3 novembre 2022, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a continué son périple national, en procédant ce 08 novembre à Ayos, dans la même région du Centre, à la distribution de 79 millions de FCFA à 947 meilleurs producteurs du département du Nyong et Mfoumou.



En effet, ce 8 novembre 2022, la cérémonie organisée à Ayos a était rehaussée par la présence de Michel Arrion, directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao (ICCO), en visite au Cameroun. A cette occasion, le directeur exécutif de l’ICCO a demandé aux producteurs de « faire le cacao de qualité », tout en rappelant que le Cameroun est le 4ème producteur mondial de cacao et le 3ème producteur africain après la Côte d’Ivoire et le Ghana.



Michel Arrion a tout aussi apprécié la politique mise en place par le gouvernement camerounais, à travers divers instruments techniques et financiers, pour promouvoir la qualité de sa fève, sur le marché international. Cela dit, à l’instar des pays de l’Afrique latine, le continent africain est appelé à procéder à la segmentation des origines de son cacao.



De toute évidence, la filière cacao a besoin de financement pour encourager des initiatives comme celle entreprise dans la transformation, par Mveng Ateba Sébastien, le représentant des producteurs de l’arrondissement d’Ayos, grand bassin de production de cacao. Bien plus, les producteurs de cacao sollicitent des pouvoirs publics, la construction des centres d’excellence, et des magasins de stockage bien équipés. Il faut rappeler que la prime qualité de cacao vise à récompenser les efforts pour une production de cacao de meilleure qualité. Il s’agit par ailleurs d’inciter les producteurs à valoriser les ventes groupées, et l’origine Cameroun à l’international.



A travers la politique fiscale modérée, le président de la République Paul Biya a fait du producteur de cacao, le mieux rémunéré en Afrique (1130 FCFA/kg au Cameroun, contre 900,830 FCFA le kg dans certains pays africains). Aujourd’hui, le gouvernement poursuit le versement de la prime dans 97 localités des sept bassins de production, pour une enveloppe globale de 1,8 milliard de FCFA à 26 225 producteurs.



Cette volonté du gouvernement camerounais, comme l’a précisé le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, vise à conduire la fève camerounaise vers les cimes de l’excellence mondiale.