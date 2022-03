Cameroun : le gouvernement prend des mesures face aux coupures d'électricité

Le gouvernement reconnait « des interruptions récurrentes » dans la fourniture du service public de l’électricité dans « certaines localités ». Lesquelles interruptions auraient causé des désagréments à la population.



Cette situation s'explique par la crise hydraulique. Cette crise est elle-même le fruit du changement climatique qui affecte la planète. Le barrage de Memve’ele sur le fleuve Ntem au Nord se retrouverait dans un déficit conjoncturel de production tandis que celui de Ladgo sur le fleuve Benoué serait en réduction de production après des mesures mises en œuvre pour permettre aux populations du sud de suivre la Coupe d’Afrique des Nations.



Ainsi, pour assurer un retour à la normale, trois principales mesures vont être mise en œuvre : l’augmentation de la production des centrales hydroélectriques de Songloulou et d’Edéa, la réaction et la mise en service de toutes les centrales thermiques du réseau interconnecté Sud et la réduction en soirée de certaines industries.