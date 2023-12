Cameroun : le gouvernement se veut rassurant pour les fêtes de Noël et de Nouvel An

Lors de cette rencontre, le Premier Ministre a souligné que le dispositif mis en place est de nature à garantir un ravitaillement sans faille des produits et services sur le marché national. Il a tenu à rassurer la population en déclarant : "Donc, pas de panique !" Cette affirmation vise à apaiser les inquiétudes liées aux approvisionnements en ces périodes festives.



Par ailleurs, Joseph Dion Nguté a également abordé la question des produits pétroliers qui sont désormais disponibles sur le marché, mettant ainsi fin aux perturbations observées ces derniers jours. Cette annonce devrait contribuer à assurer une meilleure fluidité dans l'approvisionnement des biens et services essentiels pendant les fêtes.



Le Premier Ministre s'est également engagé à ce que les ménages puissent profiter pleinement des traditions culinaires en annonçant que "le classico poulet-riz tant prisé dans les ménages sera au rendez-vous des fêtes en famille". Cette garantie permettra aux familles camerounaises de célébrer ces moments importants selon leurs coutumes.



En outre, Joseph Dion Nguté a souligné que toutes les instructions du Chef de l'Etat relatives à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation sont suivies scrupuleusement. Il met ainsi l'accent sur la volonté gouvernementale d'assurer une disponibilité adéquate des denrées alimentaires pendant cette période festive.



Enfin, concernant la sécurité durant ces fêtes, le Premier Ministre s'est voulu rassurant en affirmant que "la sécurité des personnes et des biens est assurée et la situation est sous contrôle" dans l’ensemble.