Cameroun : le ministre du Commerce offre des denrées alimentaires à la communauté musulmane

La Mosquée principale de la ville de Mfou, près de la capitale Yaoundé chef-lieu a servi de cadre à la cérémonie de remise d’un don de produits de première nécessité et de grande consommation aux fidèles musulmans. C’était en présence des autorités administratives, religieuses et politiques, ainsi que des représentants différentes mosquées du département de la Mefou et Afamba.



Ce geste de générosité du ministre du Commerce le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana est composé des sacs de farine, de riz, des cartons de savon, d’huile végétale, de pâtes de semoules de blé dur, entre autres, accompagné d’une enveloppe d’un million de FCFA. L’objectif étant de venir en aide aux fidèles musulmans en ce mois sacré du jeûne de Ramadan.



La rencontre fraternelle entre le fils du terroir et les musulmans a permis à Aboubacar Mouctalla, l’imam de l’arrondissement de Mfou, de remercier le président de la République Paul Biya, à travers le membre du gouvernement.



Pour le ministre du Commerce, il est important que les choses se passent bien en octobre prochain : « Le ton du message est donné par le coordonnateur départemental des imams ; l’imam principal de la mosquée de Mfou ; c’est la fidélité, la loyauté aux institutions, la loyauté vis-à-vis de celui qui nous permet de nous retrouver dans l’harmonie et la cohésion. 2025, c’est l’année de l’élection présidentielle. Ce que Dieu décide, les hommes le font. Les imams représentent le pouvoir spirituel. Ils nous ont transmis le message du prophète (fidélité et continuité). Que sommes-nous devant le pouvoir divin ? Si nous ne faisons pas ce qu’ils nous demandent de faire, nous sommes condamnés à la géhenne. Si nous ne voulons pas aller en enfer, suivons le message des imams. »



Avant de quitter son village, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana a rappelé que le Cameroun a besoin de paix, et de continuité, pour être résolument sur la voie de la prospérité.