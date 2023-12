Cameroun : le nouveau Lamido de Maroua effectue sa première sortie sur scène depuis son intronisation

L'événement était empreint d'une solennité indéniable alors que Sa Majesté prenait la parole pour s'adresser à la population de Maroua. Dans un discours empreint de sagesse et d'engagement envers le développement de la cité, le nouveau Lamido a appelé la population à œuvrer ensemble pour l'avancement et l'amélioration des conditions de vie dans la région.



Cette sortie sur scène marque un moment charnière dans l'histoire récente de Maroua. En tant que figure emblématique et respectée, Sa Majesté El Hadj Yerima Bakari incarne non seulement les traditions ancestrales mais aussi une vision ambitieuse pour l'avenir prospère de la cité.



La présence remarquable des membres du gouvernement et d'autres personnalités politiques témoigne également de l'importance accordée à cette occasion par les plus hautes sphères du pouvoir. L'appel lancé par Sa Majesté à la coopération collective pour le développement local souligne l'importance cruciale d'une action concertée entre les différentes strates sociales afin d'améliorer efficacement les conditions économiques et sociales dans cette région dynamique.