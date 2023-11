Cameroun : le pays atteint un nouveau prix record de 2015 FCFA le kilogramme de cacao

Une opération de vente groupée a ainsi permis aux producteurs de cette localité d’empocher la rondelette somme de 306 millions de FCFA. Une nouvelle borne a été placée à Batchenga, département de la Lekié (région du Centre), dans la commercialisation du cacao au Cameroun.



Ce 8 novembre 2023, le siège de la Société coopérative (avec conseil d’administration) des producteurs de cacao de Batchenga (PROCABA COOP-CA) a accueilli, la cérémonie de vente groupée de cacao. Ainsi donc, avec le prix record de 2015 FCFA le kilogramme, la commercialisation de ce produit de rente vient de franchir un nouveau palier.



La politique de libéralisation impulsée par les pouvoirs publics camerounais dans la filière cacao depuis quelques années porte ses bons fruits. Et comparativement à deux pays producteurs africains, en l’occurrence le Nigéria et le Ghana, où le prix du kilogramme de cacao oscille entre 1000 et 1100 FCFA, on peut dire que les cacaoculteurs du Cameroun sont les mieux rémunérés au monde.



Selon le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana qui supervisait la vente groupée organisée par l’Office national du cacao et du café (ONCC), en présence des responsables du Fonds de développement des filières cacao et café (FODECC) et du Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC), c’est « la juste récompense de la loyauté à celui qui incarne les institutions ».



En effet, depuis quelques années, le président Paul Biya a décidé de la diminution de la redevance à l’exportation, et accordé un soutien financier aux producteurs de cacao, à travers la prime de qualité, avec pour objectif de relever leur niveau de vie.



Au total, trois opérateurs ont participé à la vente groupée du produit de six coopératives ayant mis sur le marché, 152 tonnes de cacao (dont 26 tonnes de grade 1).



Avec une base de négociation fixée à 1960 FCFA le kilogramme, c’est finalement la société Atlantic Cocoa Corporation (ACC SA) qui a raflé la mise en proposant la barre de 2015 FCFA, le kilogramme de cacao, dépassant ainsi le prix obtenu le mois dernier à Djoum (1850 FCFA le kilogramme). Ceci au détriment de deux autres opérateurs qui n’ont pas pu faire mieux (TELCAR et OFI).



Cette bonne opération a ainsi permis aux producteurs de Batchenga d’empocher la rondelette somme de 306 millions de FCFA, ce qui est une résultante palpable des mesures incitatives prises par les pouvoirs publics camerounais pour soutenir les producteurs de cacao.



A cette occasion, le ministre du Commerce a demandé aux vaillants producteurs du bassin de production de la Lekié, d’utiliser à bon escient la juste récompense du fuit de leur dur labeur, tout en demandant aux jeunes de s’investir dans la cacaoculture, compte tenu de la main d’œuvre et du verger cacao qui accusent un vieillissement.



Dans cet élan de modernisation de la filière cacao, les producteurs de cacao du département de la Lekié, à travers la PROCABA COOP-CA ont exprimé leurs remerciements à l’endroit du président Paul Biya, non seulement du fait de l’entrée du Cameroun dans la liste restreinte des pays producteurs de cacao fin au monde, mais surtout pour l’instauration d’une prime qualité en faveur des producteurs de cacao.



En attendant, le gouvernement camerounais s’apprête à signer un texte qui va booster les enchères en faveur des producteurs, et qui légalise la vente du cacao en dehors du pays. Et dans le viseur, se profile le grand voisin nigérian qui vient de construire de nouvelles unités de transformation.