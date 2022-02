Cameroun : le tchadien Sakine Zakaria détenu depuis 35 ans sans procès

Des actions citoyennes issues de différentes couches socioprofessionnelles et de divers horizons se mobilisent demandent au gouvernement tchadien d'intervenir rapidement pour faire libérer Sakine Zakaria, détenu illégalement au Cameroun depuis 35 sans procès.



Des citoyens avaient lancé l’alerte en avril 2020 sur les réseaux sociaux. L’actuel ministre des Affaires étrangères a réagi spontanément à des publications virales sur le sujet. Mais deux ans après, cela ne semble pas aboutir.



D’après Mahamat Rouhoud, proche du détenu qui lui avait rendu récemment visite, c'est en décembre 1987 que Sakine Zakaria Adjideï et quatre autres citoyens tchadiens se sont rendus à Angoaouï, un village camerounais, pour vendre leurs bœufs. À leur retour du marché du bétail, les cinq personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre camerounaises qui les ont accusés d’être des coupeurs de route.



Les cinq commerçants ont été dépouillés de leurs recettes avant d'être jetés en prison, malgré des témoignages de leurs acheteurs de bétail.



Sakine Zakaria Adjideï n’aurait aucun dossier judiciaire et serait détenu sans un cadre légal et de manière arbitraire dans les geôles du Cameroun. Toute sa vie est détruite, il est ruiné par la méchanceté et les errements d'hommes qui non seulement l’on dépossédé de sa maigre fortune en son temps mais continuent de l’utiliser comme un fonds de commerce en appauvrissant ses parents qui se décarcassent désespérément pour qu’il soit libéré depuis toutes ces années.



Les actions citoyennes tchadiennes demandent aux plus hautes autorités d’intervenir promptement, par voie diplomatique ou institutionnelle à travers les ministères concernés, pour que Sakine Zakaria Adjideï qui a trop souffert de cette détention illégale et arbitraire depuis trois décennies, retrouve enfin sa liberté.