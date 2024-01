Cameroun : les Etats-Unis apportent leur soutien à l’université de Ngaoundéré

L’ambassade des Etats-Unis au Cameroun soutient l’éducation transformative. En effet, une délégation de cette représentation diplomatique, conduite par Cheikh Ahmadou Bamba Séne, a récemment rencontré la communauté éducative de l’université de Ngaoundéré.



C'était dans le cadre d’une séance d’informations sur les fenêtres d’opportunités à suivre afin de contribuer à la transformation de la société. Pendant des heures, la session d’informations s’est appesantie sur les programmes d’échanges, culturels, éducatifs et professionnels.



Parmi les programmes qui ont captivé l’attention des étudiants, figurent les programmes d’échanges et d’études pour les jeunes, les programmes des solutions communautaires, le programme de leadership pour la jeunesse panafricaine, entre autres.



Cette occasion a aussi permis à la délégation de l'ambassade des Etats-Unis d’avoir une idée précise sur les activités menées au sein du Centre en éducation transformative, créé par arrêté ministériel du 14 septembre 2023 au sein de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'université de Ngaoundéré.



Ce centre a pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives en éducation transformative, de former des leaders éclairés et de contribuer positivement au développement de la société camerounaise.



Le doyen de la Faculté des Sciences et de l’Education de l’université de Ngaoundéré, le Pr Germain Fabrice Menye annonce des initiatives au cours de cette année académique, qui permettront au centre d’atteindre les objectifs de transmission à la jeunesse des compétences dans la logique de transformer leur milieu.