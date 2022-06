Cameroun : les Etats-Unis appuient le système de santé en équipements médicaux

En présence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, l’ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, Christopher J. Lamora a présenté le 9 juin 2022 au Laboratoire National de Santé Publique du Cameroun, des équipements offerts par le Centre Américain de Contrôle et Prévention de la Maladie (CDC).



Le don estimé à plus de 153 millions de FCFA, comprend un générateur ultramoderne pour l’alimentation électrique de secours, et une plateforme de tests moléculaires automatisés GeneXpert, pour améliorer la détection des pathogènes et réduire le temps de réception des résultats de 24 heures en moyenne, à environ deux heures.



Accompagné de la directrice–pays de CDC Cameroun, Dr Emily Kainne Dokubo, l’ambassadeur Lamora a visité le Laboratoire National de Santé Publique, qui a été rénové par le CDC en 2016, et qui bénéficie d’un soutien technique continu dans le renforcement du système de laboratoire du pays. Ce laboratoire coordonne les tests, le contrôle de la qualité et les programmes d’assurance qualité pour tous les laboratoires de référence et locaux. Il organise des formations pour le personnel de laboratoire et travaille en collaboration avec les programmes cliniques, afin de fournir des services de qualité aux Camerounais.



Le 8 juin 2022, l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), représentée par le Dr Donatien Ntakarutimana, conseiller principal de l'USAID pour le Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA), a fait don d'un équipement de laboratoire pour le Covid-19 au Laboratoire National de Santé Publique, estimé à 45 millions de FCFA. Financé par le Plan de Secours Américain, cet équipement permettra d'améliorer la capacité de diagnostic du Covid-19 et la capacité de stockage des échantillons destinés au séquençage génomique.



Depuis le début de la pandémie du Covid-19, les États-Unis ont fourni environ 12 milliards de CFA en assistance sanitaire et en soutien technique spécialisé aux efforts de riposte du ministère de la Santé du Cameroun. Ce don vise à renforcer les capacités de laboratoire au Cameroun et s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu des États-Unis à soutenir les systèmes de santé du Cameroun et à améliorer la santé mondiale.