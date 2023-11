Cameroun : les travaux de construction de la Cathédrale d'Obala avancent

C’est à l’entrée principale qui mène vers l’hôtel de ville, que va se dresser la somptueuse œuvre qui est au centre de toutes les préoccupations de l’évêque du diocèse, Mgr Sosthène Léopold Bayemi.



Et contrairement à une certaine opinion, le chantier de construction de la cathédrale Notre Dame du Mont Carmel avance, bien sûr à son rythme, mais sereinement et résolument. On en veut pour preuve, la majestueuse fondation de l’édifice, et son sous-sol déjà érigé.



C’est pour toucher du doigt la réalité du terrain, qu’une délégation de journalistes du département de la Lekié (région du Centre), s’est rendue ce vendredi 24 novembre 2023 à Obala, pour une rencontre avec l’évêque, accompagné pour la circonstance de l’équipe dirigeante du projet. La conférence de presse s’inscrivait aussi dans une logique de transparence.



Bien plus, il était question à cette occasion de faire le point sur l’infrastructure en construction, les fonds collectés, mais aussi, de dissiper les contre-vérités entretenues par des appréhensions autour de l’exécution des travaux.



En effet, les images prises à partir de la route principale ne rendent pas fidèlement compte aux fidèles chrétiens, de la réalité des travaux, alors que des milliers de tonnes de béton, et de la ferraille d’un diamètre important, y ont déjà été enfouis. Ce qui laisse tout naturellement présager de la dimension majestueuse de l’ouvrage attendu, selon le plan proposé par l’architecte.



En toute franchise, Mgr Bayemi a présenté le projet, sans oublier toutes les difficultés rencontrées sur le plan technique, et les attentes de l’Eglise, en direction des paroissiens, pour sa réalisation harmonieuse. Ainsi, après l’étape difficile des indemnisations, études géotechniques et architecturales, de la réalisation des fondations, le chantier a amorcé un nouveau tournant dès l’année 2018.



« J'ai repris le plan que j'avais trouvé pour faire dans l'originalité et la durabilité. Je n'ai pas voulu faire un projet au goût de certains, et à la vitesse souhaitée par les uns », relève l’évêque d’Obala.



Au terme de la visite du chantier de construction de la cathédrale d’Obala, une réalité s’impose : les travaux ne peuvent évoluer qu’au rythme des contributions des donateurs. C’est la raison pour laquelle Mgr Bayemi appelle à la mobilisation de tous, à l’intérieur comme au sein de la diaspora.



Par ailleurs, il est question de ramener les sceptiques à la raison, et taire à jamais les querelles inutiles, généralement véhiculées par une certaine opinion.