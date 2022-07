Cameroun : parlementaires et élus locaux s’associent pour une représentativité active

Comme l’indique la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996, le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), que sont les régions et les communes.

Bien plus, la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des CTD est venue donner une réelle substance à cette disposition constitutionnelle, en autorisant les députés et sénateurs d’assister avec voix consultative, aux travaux des organes délibérants des CTD de rattachement.



C’est ainsi la base juridique du CONCEPT qui, à travers le Programme parlementaire d’Accompagnement et d’Appui à la décentralisation en République du Cameroun (PAAD), met ensemble les parlementaires et les élus locaux, pour une meilleure collaboration.



A l’occasion du forum d’informations et d’échanges sur le Parlement des territoires ou Sénat junior et la 2ème réunion du comité de pilotage du PAAD Cameroun/Parlement, élargie à tous les coordonnateurs départementaux et aux membres du conseil de direction du CONCEPT, Hyacinthe Mba Mbo, son secrétaire exécutif et le sénateur du département du Faro et Deo, dans la région de l’Adamaoua, Mamoudou Mazadou, ont tenu à expliquer aux maires, coordonnateurs départementaux du CONCEPT, le bienfondé de l’idée CONCEPT.



Il s’est agi également de marquer la frontière entre CONCEPT et l’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), de même que les autres regroupements œuvrant dans l’accompagnement du processus de décentralisation au Cameroun. Toutes ces interrogations ont trouvé des réponses à travers les explications du secrétaire exécutif du CONCEPT.



Ce dernier a également présenté un certain nombre de projets, entre autres : le projet écoles communales qui permettra aux communes de disposer de leurs propres écoles, le projet de construction des centres régionaux des œuvres universitaires et secondaires ; le projet d’appui au développement de l’écotourisme territorial ; le projet de développement des ressources humaines parlementaires, entre autres.



Il faut rappeler que le CONCEPT s’est donné pour objectif général de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles, ainsi qu’à l’amélioration du cadre et des conditions d’exercice des mandats des parlementaires et des élus des CTD. Dans son action, il s’agira de fournir aux députés, sénateurs, conseillers régionaux et municipaux, un encadrement et un environnement propices à l’exercice optimal de leurs fonctions.