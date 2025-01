Cameroun : près de 4500 nids de poules bouchés entre Ngaoundéré et Garoua

Lancés en urgence, les travaux de réfection de la nationale N°1 longue de 278 km progressent. Ces interventions visent à améliorer les conditions de circulation sur cet axe essentiel du réseau routier.



Selon Abdouramane Walarbang, délégué régional du ministère des Travaux publics de l’Adamaoua, cette intervention provisoire soulage considérablement les usagers en attendant la réalisation d'une route entièrement neuve.



A ce jour, les travaux de réfection ont permis de colmater 233 nids-de-poule et de sécuriser 5 points critiques sur les 155 km de l'axe Meiganga-Ngaoundéré, soit une surface traitée de 1192 m².



Sur l'axe Ngaoundéré-Garoua (278 km), les équipes ont réalisé des interventions plus importantes, avec la réparation de 4157 nids-de-poule et de 197 points critiques sur une distance de 154km précisément à Mayo Salah pour un total de 26 329,96 m² de chaussée remise en état.



Malgré les difficultés rencontrées relatives à l'approvisionnement en gravier qui nécessite des déplacements de 200 km jusqu'à Likok dans l’Adamaoua, Souleymanou Garbati, directeur de la protection et de l'entretien du patrimoine routier au ministère des Travaux publics a indiqué que les travaux progressent comme prévu.