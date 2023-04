Cameroun : rentrée académique de la Promotion du quarantenaire à l’ENAM

Le Grand amphithéâtre de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) de Yaoundé, a servi de cadre le 31 mars dernier, à la cérémonie solennelle de rentrée académique 2022-2023, de la plus prestigieuse Ecole de formation du Cameroun, de renommée internationale.



A cette occasion, la salle comble de monde (étudiants, parents et personnalités), accueillait une cérémonie présidée par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Joseph LE avait à ses côtés, le ministre délégué au ministre de la Justice, Garde des sceaux, Jean de Dieu Momo, le secrétaire d’Etat aux Travaux publics, Armand Ndjodom, l’ambassadeur du Gabon au Cameroun, Patrick Biffot, doyen du corps diplomatique, la présidente du conseil d’administration de l’ENAM, Mme Feh Helen Kwanga Galega, et le directeur général de l’ENAM, Bertrand Pierre Soumbou Angoula.



Faut-il le rappeler, l’ENAM accueille des élèves en provenance des pays de la sous-région CEMAC.



La rentrée académique de l’ENAM intervient au terme de la Préparation militaire supérieure (PMS) de 60 jours, au lieu de 45 comme habituellement. Les premiers élèves ont d’ailleurs reçu leurs brevets de PMS, après la projection d’un vidéogramme d’une dizaine de minutes sur leur formation.



Tout en adressant ses vives félicitations aux élèves, le directeur général de l’ENAM, Bertrand Pierre Soumbou Angoula s’est dit satisfait du travail abattu par ses collaborateurs qui exécutent leur feuille de route avec abnégation, afin d’atteindre les résultats escomptés.

Il a par ailleurs dévoilé le nom de baptême de la formation des nouveaux élèves : « Promotion du quarantenaire », la date du dernier concours ayant coïncidé avec le 6 novembre 2022, marquant ainsi les 40 ans de l’accession du président Paul Biya au pouvoir.



« L’ENAM n’est pas une Ecole comme les autres, mais grâce au mérite, tout le monde peut y entrer », a tenu à rappeler le ministre Joseph LE. Il a ainsi demandé aux élèves « d’être à la hauteur de cette distinction durant le parcours académique et professionnel », car les pouvoirs publics ont besoin de leur compétence, et les populations de leur service.



Pour ce faire, les futurs fonctionnaires des régies financières, administrateurs civils et autres fonctionnaires de l’administration judiciaire, doivent avoir pour leitmotiv, la discipline, et être exemplaires en toute circonstance. « Vous serez jugés et récompensés selon vos mérites et votre compétence », a-t-il martelé.



A présent, il appartient aux élèves de mettre un accent sur la modernisation de l’administration, sortir de l’immobilisme, pour atteindre les performances envisagées. Enfin, il faut rappeler qu’au cours de la cérémonie de rentrée académique de l’ENAM, une leçon inaugurale, portant sur le thème : « Import-substitution et patrimoine économique », a été présentée par Fongod Edwin Nuvaga, directeur général des Douanes.