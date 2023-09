Cameroun : trois trafiquants d'animaux sauvages arrêtés à Ebolowa

C’est pour cause de détention illégale et trafic d'un chimpanzé et d'un mandrill à Ebolowa, dans la région du Sud, que les trois trafiquants d'animaux sauvages ont été arrêtés. .



En effet, ils ont été appréhendés le 18 août 2023, lors d'une opération coup de poing, menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Sud, en collaboration avec la division régionale de la Police judiciaire.



Le premier trafiquant a été arrêté avec un bébé chimpanzé, alors qu'il tentait de le vendre, le second trafiquant a été repéré dans la rue avec un mandrill enchaîné par l'équipe d’arrestation qui faisait chemin retour.



Lorsqu'il a vu les agents de la force publique, il a essayé de s'enfuir, mais a été immédiatement rattrapé. Tous deux ont été emmenés dans les locaux de la Police judiciaire du Sud. Un troisième trafiquant a été arrêté plus tard pour détention illégale du mandrill.



Le chimpanzé était utilisé comme animal de compagnie, enchaîné et mis en cage avec un chien au domicile du premier suspect. Le suspect tenait également le chimpanzé en laisse, pour se promener avec lui dans son quartier.



L’animal était frêle et agressif ; il semblait avoir souffert de traumatismes et de malnutrition, entre autres mauvais traitements. Les trois trafiquants présumés d'espèces sauvages ont été présentés au procureur de la République à Ebolowa et deux d'entre eux sont poursuivis pour détention et commercialisation illégales d'espèces sauvages intégralement protégées.



Ils sont actuellement détenus en attendant leur procès. Les animaux ont été transportés au jardin zoologique de Mvog-Betsi, pour un séjour temporaire et des soins. LAGA, une organisation spécialisée dans l'application de la loi sur les espèces sauvages, a apporté son appui technique lors cette opération. Les chimpanzés et les mandrills sont des primates dont le statut de conservation varie.



Selon la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le chimpanzé est considéré comme une espèce en danger, dont les effectifs sont estimés entre 170 000 et 300 000 individus sur l'ensemble de son aire de répartition.



Le mandrill est également classé sur la liste rouge de l'UICN comme une espèce vulnérable. Ils sont totalement protégés au Cameroun, en vertu de la loi de 1994 sur les espèces sauvages.