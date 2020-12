Cameroun : un accident de bus fait au moins 37 morts

La collision entre un bus de voyage et un gros-porteur a fait au moins 37 morts et 18 blessés dans la nuit de dimanche dans la région du centre du Cameroun, selon un bilan provisoire communiqué par le commissaire de la sécurité publique de Ndikinimeki, Moantsouog Mempou Paulin sur la CRTV.



L'accident est survenu tôt le matin sur un pont, à Ndikinimeki, localité située à 200 km au Nord-Ouest de Yaoundé. Le bus s'est retrouvé dans un ravin.



"Nous venons d’enregistrer un accident regrettable sur la route nationale n° 4, précisément dans l’arrondissement de Ndikinemeki où un bus d’Avenir voyage a dérapé et se trouve au fin fond du ravin", a affirmé pour sa part le préfet du département du Mbam-et-Inoubou, Absalom Woloa Monono, dans des propos rapportés par la presse locale.



Parmi les victimes figure 10 femmes et quatre enfants.



Les passagers du bus se rendaient à Yaoundé, en provenance de Foumban, à l'Ouest du pays.